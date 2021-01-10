Caixas-d'água que desabaram foram retiradas de condomínio em Cariacica na última terça-feira (5) Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Moradores de condomínio voltam a ter água nos apartamentos em Cariacica

A Cobra Engenharia, empresa responsável pelas obras do empreendimento, informou, em nota, que o sistema de abastecimento de água do condomínio São Roque foi totalmente reestabelecido neste domingo (10). Disse ainda que só começou a trabalhar na solução, que é provisória, depois de concluídas as perícias e a retirada completa das estruturas, o que aconteceu no último dia 07.

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O sistema provisório será substituído pelo definitivo em aproximadamente 20 dias, quando uma bomba d’água chegar. A empresa salientou ainda que as obras de recuperação dos apartamentos do condomínio São Roque 1 estão adiantadas.

Depois da informação por parte da empresa, a reportagem entrou em contato com moradores do condomínio. A empregada doméstica Semanara Coveiro da Silva Leandro, 49 anos, disse que a água chegou nas torneiras do apartamento desde a noite deste sábado (9). “Graças a Deus, está voltando tudo ao normal”, comemorou.

Já a estudante de pedagogia Anilda Correia dos Santos, 45 anos, disse que o abastecimento de água no apartamento voltou apenas na manhã deste domingo (10). “Ficaram trabalhando nisso até por volta de meia-noite. Hoje, graças a Deus, voltou. Os vizinhos também estão com água nos apartamentos. As coisas estão voltando ao normal”, relatou.

O trabalho de perícia e retirada das estruturas, que estavam até então caídas na área do condomínio, foi concluída na última quinta-feira (06). A próxima etapa, de reconstrução dos apartamentos que ficaram danificados, já está adiantada, segundo a Cobra Engenharia. Confira a nota da empresa na íntegra:

O DESABAMENTO

O empreendimento do Minha Casa Minha Vida, voltado para famílias de baixa renda, foi inaugurado no dia 14 de dezembro. Pouco mais de duas semanas depois da entrega aos moradores, as duas torres de água desabaram; uma delas caiu em cima do quinto andar de um dos prédios. A outra estrutura, do outro lado do residencial, desabou 20 minutos depois, bateu na parede de um dos blocos e foi ao chão.

O dono de uma empresa terceirizada que trabalhava em um dos reservatórios no momento da queda, ficou gravemente ferido e foi levado para o hospital, mas não resistiu e morreu. A morte de Jucelino Roncon está sendo investigada pela Polícia Civil