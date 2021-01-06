Construtora inicia retirada de caixa-d'água que caiu em prédio Crédito: Ricardo Medeiros

Durante a retirada das torres, com mais de 15 metros cada, moradores de seis blocos dos condomínios São Roque I e São Roque II tiveram que ficar fora de casa durante dois dias. Por medida de segurança, a área foi isolada e eles retornaram para casa apenas ao fim dos trabalhos.

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Como as operações desta quarta se estenderam pela noite, a empresa forneceu alimentação para as pessoas que estavam proibidas de voltar aos apartamentos.



Your browser does not support the audio element. Termina retirada das caixas-d'água que caíram em condomínio de Cariacica

De acordo com a Cobra Engenharia, a retirada das torres foi concluída nesta quarta, porém, uma pequena parte ainda terá que ser removida na manhã de quinta-feira (7). Contudo, dessa vez, a rotina do condomínio não será alterada.

PRIMEIRO DIA DE REMOÇÕES

A primeira torre-d'água foi retirada da área comum do condomínio na terça-feira (5), em um trabalho que durou o dia inteiro.



Retirada da segunda caixa-d'água caída no Residencial São Roque Crédito: Divulgação/Cobra Engenharia

A estrutura foi dividida em quatro partes, sendo que a última delas tombou do caminhão em que estava sendo transportada . A construtora declarou que o incidente aconteceu depois que o caminhão passou por um declive já na área de descarga e a peça ficou no local onde caiu.

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PRÓXIMA ETAPA SERÁ RESTAURAÇÃO DE APARTAMENTOS

Após o desabamento das torres, que aconteceu no dia 30 de dezembro, a Defesa Civil interditou o bloco 6 do condomínio São Roque 2 e o bloco 5 do São Roque 1. A Cobra Engenharia disse que continua fornecendo alimentação e hospedagem para as famílias que tiveram os apartamentos danificados.



O DESABAMENTO

O empreendimento do Minha Casa Minha Vida , voltado para famílias de baixa renda, foi inaugurado no dia 14 de dezembro. Pouco mais de duas semanas depois da entrega aos moradores, as duas torres de água desabaram; uma delas caiu em cima do quinto andar de um dos prédios. A outra estrutura, do outro lado do residencial, desabou 20 minutos depois, bateu na parede de um dos blocos e foi ao chão.

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O dono de uma empresa terceirizada que trabalhava em um dos reservatórios no momento da queda, ficou gravemente ferido e foi levado para o hospital, mas não resistiu e morreu. A morte de Jucelino Roncon está sendo investigada pela Polícia Civil