Caixa-d'água que caiu em prédio será retirada nesta quarta (6) em Cariacica

Acidente aconteceu no condomínio do programa Minha Casa Minha Vida, São Roque, em Padre Gabriel Crédito: Vitor Jubini

Uma das duas caixas-d’água que desabaram no Residencial São Roque, em Cariacica, na Grande Vitória, foi retirada da área comum do condomínio nesta terça-feira (5). O trabalho para a remoção durou o dia inteiro. Por isso, a segunda estrutura, que está apoiada sobre um dos prédios terá que ser removida nesta quarta-feira (6).



A retirada das torres, que têm mais de 15 metros, é feita pela construtora do condomínio, a Cobra Engenharia. Cerca de 150 moradores de seis blocos dos condomínios São Roque I e São Roque II tiveram que sair dos apartamentos durante o serviço. Por medida de segurança, a área foi isolada e eles retornaram para casa apenas no final da tarde.



Nesta terça, a caixa-d’água do São Roque I foi dividida em quatro partes e transportada para uma área fora do edifício. No transporte da última peça, a carga tombou. A construtora declarou que o incidente aconteceu depois que o caminhão passou por um declive já na área de descarga e a peça ficou no local onde caiu. Vídeo:

Your browser does not support the video tag.

MORADORES TERÃO QUE EVACUAR PRÉDIO NOVAMENTE

Para a continuidade do serviço de retirada da caixa-d’água do São Roque II, a construtora orientou que os moradores dos blocos 6,7 e 8 deixem novamente suas casas a partir das 8h30 de quarta-feira (6) e retornem no fim do dia. Por nota, a empresa informou que vai oferecer almoço aos moradores dos blocos afetados e que as famílias de todos apartamentos receberam galões de 20 litros com água potável.

Após o desabamento das torres, que aconteceu no dia 30 de dezembro, a Defesa Civil interditou o bloco 6 do condomínio São Roque 2 e o bloco 5 do São Roque 1. A Cobra Engenharia disse que continua fornecendo alimentação e hospedagem para as famílias que tiveram que sair dos apartamentos.

Depois da retirada das duas estruturas, a empresa informou que vai fazer o trabalho de reparo necessário nos blocos atingidos para que as famílias retornem para os apartamentos.

Caixas-d'água que desabaram são retiradas de condomínio em Cariacica

O DESABAMENTO

O empreendimento do Minha Casa Minha Vida, voltado para famílias de baixa renda, foi inaugurado no dia 14 de dezembro. Duas semanas depois da entrega aos moradores, as duas torres de água desabaram.

Uma delas caiu em cima do quinto andar de um dos prédios. A outra estrutura, do outro lado do residencial, desabou 20 minutos depois, bateu na parede de um dos blocos e caiu.

O dono de uma empresa terceirizada que trabalhava em um dos reservatórios no momento da queda, ficou gravemente ferido e foi levado para o hospital, mas não resistiu e morreu. A morte de Jucelino Roncon é investigada pela Polícia Civil.