Área de festa de condomínio do Minha Casa Minha Vida desaba em Cachoeiro

Os moradores do Residencial Otílio Roncetti, no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, passaram por um susto na tarde deste domingo (7). A estrutura de uma área de festa desabou enquanto chovia. Ninguém ficou ferido.
Uma preocupação dos moradores é que o lugar é muito usado pelas crianças. “O pior poderia ter acontecido. Normalmente, tem muita gente ali, principalmente quando chove, por conta da tapagem. Não estava ventando na hora, era só a chuva”, disse uma moradora que não quis se identificar.
Um outro morador disse que essa não é a primeira vez que o residencial apresenta problemas com a estrutura. “Estamos desamparados. Temos garantias de reparos por 5 anos, mas isso não acontece. Muita burocracia”, contou uma outra moradora que não quis ter seu nome divulgado.
A área de lazer fica no Bloco 4 do residencial que faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. Os apartamentos foram entregues aos moradores no ano de 2018.
O QUE DIZ A CAIXA
De acordo com a Caixa Econômica Federal, o Residencial Otílio Roncetti foi construído pela AB Construtora e Empreendimentos Eireli, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 – FAR, sendo a empresa responsável pela obra e eventuais reparos.
A Caixa informou que providenciou o envio de um técnico até o local, para verificação dos danos causados e acionou a AB Construtora, empresa responsável pela obra, que se dirigiu ao local para avaliação das medidas necessárias para reparar os danos ocorridos.
A Caixa comunicou ainda que permanecerá acompanhando e reforçou que disponibiliza o canal De Olho na Qualidade para atendimento das reclamações sobre possíveis vícios construtivos nos imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida, por meio do telefone gratuito 0800-721-6268 ou através do site da Caixa (www.caixa.gov.br) na opção Fale Conosco, no qual a construtora é acionada para promover os reparos de sua responsabilidade.
Atualização
09/02/2021 - 8:55
Após a publicação da reportagem, a Caixa Econômica Federal se manifestou sobre o caso e disse que providenciou o envio de um técnico até o local, para verificação dos danos causados e acionou a AB Construtora, empresa responsável pela obra, que se dirigiu ao local para avaliação das medidas necessárias para reparar os danos ocorridos. O texto foi atualizado com as informações.