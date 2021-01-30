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Desabamento em Cariacica

Relatório com causas da queda de caixas-d'água sai em 15 dias, diz Crea

Documento apontará irregularidades encontradas e os responsáveis pelo acidente. Local será vistoriado novamente neste sábado (30)
Siumara Gonçalves

Siumara Gonçalves

Publicado em 

29 jan 2021 às 21:04

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 21:04

Caixas d'água desabam em condomínio de Cariacica
Acidente aconteceu no condomínio São Roque do programa Minha Casa Minha Vida, em Padre Gabriel Crédito: Vitor Jubini - 30/12/2020
Relatório com causas da queda de caixas-d'água sai em 15 dias, diz Crea
O Relatório Final sobre a queda de duas torres-d'água, dos Residenciais São Roque I e II, no bairro Padre Miguel, em Cariacica, será divulgado em 15 dias. O acidente, que aconteceu no dia 30 de dezembro de 2020, causou uma morte e impactou dezenas de famílias. O documento vem sendo produzido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) e já tem mais de mil páginas.
empreendimento residencial foi inaugurado no dia 14 de dezembro, após quase três anos em obras, e custou mais de R$ 40 milhões. Ele atende pessoas de baixa renda que se enquadram na Faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida, que é composta por famílias mais carentes, que possuem renda mensal de até R$ 1,8 mil.
Em nota divulgada na noite desta sexta-feira (29), o Crea-ES informou uma equipe formada por especialistas da engenharia e fiscais da autarquia estarão, a partir do meio-dia deste sábado (30), no condomínio para uma vistoria técnica nas obras de recuperação e reparos. 
Na ocasião, o presidente do Crea-ES, Jorge Silva, falará sobre a conclusão do relatório de vistoria técnica e fiscal que vem sendo produzido por uma equipe multidisciplinar de especialistas do Conselho nas áreas de Engenharia Civil, Mecânica e de Segurança do Trabalho, com o apoio da Unidade de Fiscalização. De acordo com a autarquia, até o momento a apuração do acidente já gerou mais mil páginas de documentos.

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"No final da tarde da última quinta-feira (28), o Conselho recebeu da empresa paulista, responsável pela fabricação e montagem dos reservatórios de água, os documentos que faltavam para dar prosseguimento e finalização ao relatório, entre eles as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), os Projetos Estrutural e de Execução, as especificações e o manual de uso dos dois reservatórios", disse o Crea na nota.
De acordo com o Conselho Regional, o prazo concedido à empresa para prestar informações foi no sentido de garantir o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa dos envolvidos. "A previsão é de que o Relatório Final de Vistoria Técnica do Crea-ES, que apontará as irregularidades, as causas e indicará os responsáveis pelo acidente seja divulgado nos próximos 15 dias", afirmou na nota.

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