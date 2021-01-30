Acidente aconteceu no condomínio São Roque do programa Minha Casa Minha Vida, em Padre Gabriel Crédito: Vitor Jubini - 30/12/2020

Your browser does not support the audio element. Relatório com causas da queda de caixas-d'água sai em 15 dias, diz Crea

Em nota divulgada na noite desta sexta-feira (29), o Crea-ES informou uma equipe formada por especialistas da engenharia e fiscais da autarquia estarão, a partir do meio-dia deste sábado (30), no condomínio para uma vistoria técnica nas obras de recuperação e reparos.

Na ocasião, o presidente do Crea-ES, Jorge Silva, falará sobre a conclusão do relatório de vistoria técnica e fiscal que vem sendo produzido por uma equipe multidisciplinar de especialistas do Conselho nas áreas de Engenharia Civil, Mecânica e de Segurança do Trabalho, com o apoio da Unidade de Fiscalização. De acordo com a autarquia, até o momento a apuração do acidente já gerou mais mil páginas de documentos.

"No final da tarde da última quinta-feira (28), o Conselho recebeu da empresa paulista, responsável pela fabricação e montagem dos reservatórios de água, os documentos que faltavam para dar prosseguimento e finalização ao relatório, entre eles as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), os Projetos Estrutural e de Execução, as especificações e o manual de uso dos dois reservatórios", disse o Crea na nota.