Residencial Vila Velha, em Jabaeté, é novamente interditado após moradores ouvirem estrondos Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Após serem autorizados a retornar a suas casas no domingo (14), 16 famílias que moram no Residencial Vila Velha, em Jabaeté, Vila Velha, tiveram que deixar o prédio. À noite, novos estrondos foram ouvidos e mais rachaduras apareceram na construção. O bloco 13 foi totalmente evacuado na manhã desta segunda-feira (15) e interditado pelo Corpo de Bombeiros. Uma equipe do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado (Crea-ES) também foi ao local para realizar nova vistoria.

Your browser does not support the audio element. Após estrondo e rachaduras, prédio em Vila Velha é novamente interditado

O prédio faz parte do programa Minhas Casa Minha Vida, do governo federal, e foi entregue para os moradores em 2015. Os problemas estruturais têm se manifestado nos andares do bloco 13 do Residencial Vila Velha - Terceira Etapa. Na última quinta-feira (11), o edifício foi interditado após fortes estrondos. Na manhã de domingo (14), o retorno dos condôminos foi autorizado após vistoria realizada pela Defesa Civil municipal, Crea-ES e Caixa Econômica. Porém, por volta das 21h45 novos estrondos foram ouvidos.

Rachadura aparece em um dos apartamento do Residencial Vila Velha, em Jabaeté, que está com problemas estruturais Crédito: TV Gazeta/Reprodução

De acordo com Mirian, a Caixa Econômica Federal, que havia alocado os moradores em um hotel anteriormente, já foi acionada para tomar providências.

Questionada sobre a situação, a Caixa também disse que só encaminhou os moradores do prédio de volta às suas casas no domingo (14) de manhã, após o edifício ser liberado pela Defesa Civil de Vila Velha. Por meio de nota, o banco também destaca que não cabe a instituição interditar ou desinterditar o condomínio, já que esta é "uma atribuição da Defesa Civil Municipal, que segue critérios técnicos em suas decisões".

A Caixa complementou que enviou uma equipe técnica até o prédio, após novos relatos de problemas, para avaliar as alterações na situação junto à Defesa Civil de Vila Velha. Na nota, também reafirma que "prestará toda a assistência necessária aos moradores, mediante posicionamento das autoridades competentes".

A Defesa Civil de Vila Velha destaca que "após a liberação com laudo de engenheiro da Caixa e volta dos moradores, foram relatados novos barulhos" no local. Por segurança, o órgão destaca que o prédio foi novamente isolado na noite deste domingo (14) e que a Caixa será acionada, já que é a responsável pelo empreendimento.

Já o Crea-ES informou que só irá se posicionar após a nova vistoria que será realizada ainda nesta segunda-feira (15).

O Corpo de Bombeiros disse que moradores acionaram os agentes pelo 190 informando sobre novo estrondo e novas rachaduras na noite deste domingo (14). "O Corpo de Bombeiros Militar foi ao local, confirmou o fato e orientou as famílias a deixar os imóveis preventivamente, por segurança. A Defesa Civil municipal foi acionada e informou que iria enviar uma equipe para avaliar a estrutura do local na manhã desta segunda-feira (15)", informa a nota.

(Com informações do G1 ES)