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Residencial em Jabaeté

Após estrondo e rachaduras, prédio em Vila Velha é novamente interditado

Moradores haviam retornado ao local na manhã de domingo (14), mas, no mesmo dia à noite, ouviram barulho e observaram mais danos na construção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2021 às 10:29

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 10:29

Residencial Vila Velha, em Jabaeté, é novamente interditado com problemas estruturais após novos barulhos
Residencial Vila Velha, em Jabaeté, é novamente interditado após moradores ouvirem estrondos Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Após serem autorizados a retornar a suas casas no domingo (14), 16 famílias que moram no Residencial Vila Velha, em Jabaeté, Vila Velha, tiveram que deixar o prédio. À noite, novos estrondos foram ouvidos e mais rachaduras apareceram na construção. O bloco 13 foi totalmente evacuado na manhã desta segunda-feira (15) e interditado pelo Corpo de Bombeiros. Uma equipe do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado (Crea-ES) também foi ao local para realizar nova vistoria.
Segundo a síndica do condomínio, Mirian de Freitas, ao retornar para o local, no domingo (14), os moradores identificaram mais avarias na construção e ficaram com medo de permanecer nos apartamentos. "O pessoal dormiu na recepção, com medo. Ninguém subiu nem para pegar colchão", contou.  
Após estrondo e rachaduras, prédio em Vila Velha é novamente interditado
O prédio faz parte do programa Minhas Casa Minha Vida, do governo federal, e foi entregue para os moradores em 2015. Os problemas estruturais têm se manifestado nos andares do bloco 13 do Residencial Vila Velha - Terceira Etapa. Na última quinta-feira (11), o edifício foi interditado após fortes estrondos. Na manhã de domingo (14), o retorno dos condôminos foi autorizado após vistoria realizada pela Defesa Civil municipal, Crea-ES e Caixa Econômica.  Porém, por volta das 21h45 novos estrondos foram ouvidos.  
Rachadura aparece em um dos apartamento do Residencial Vila Velha, em Jabaeté, que está com problemas estruturais
Rachadura aparece em um dos apartamento do Residencial Vila Velha, em Jabaeté, que está com problemas estruturais Crédito: TV Gazeta/Reprodução
De acordo com Mirian, a Caixa Econômica Federal, que havia alocado os moradores em um hotel anteriormente, já foi acionada para tomar providências.
Questionada sobre a situação, a Caixa também disse que só encaminhou os moradores do prédio de volta às suas casas no domingo (14) de manhã, após o edifício ser liberado pela Defesa Civil de Vila Velha. Por meio de nota, o banco também destaca que não cabe a instituição interditar ou desinterditar o condomínio, já que esta é "uma atribuição da Defesa Civil Municipal, que segue critérios técnicos em suas decisões".
A Caixa complementou que enviou uma equipe técnica até o prédio, após novos relatos de problemas, para avaliar as alterações na situação junto à Defesa Civil de Vila Velha. Na nota, também reafirma que "prestará toda a assistência necessária aos moradores, mediante posicionamento das autoridades competentes".
A Defesa Civil de Vila Velha destaca que "após a liberação com laudo de engenheiro da Caixa e volta dos moradores, foram relatados novos barulhos" no local. Por segurança, o órgão destaca que o prédio foi novamente isolado na noite deste domingo (14) e que a Caixa será acionada, já que é a responsável pelo empreendimento. 
Já o Crea-ES informou que só irá se posicionar após  a nova vistoria que será realizada ainda nesta segunda-feira (15).  
O Corpo de Bombeiros disse que moradores acionaram os agentes pelo 190 informando sobre novo estrondo e novas rachaduras na noite deste domingo (14). "O Corpo de Bombeiros Militar foi ao local, confirmou o fato e orientou as famílias a deixar os imóveis preventivamente, por segurança. A Defesa Civil municipal foi acionada e informou que iria enviar uma equipe para avaliar a estrutura do local na manhã desta segunda-feira (15)", informa a nota. 
(Com informações do G1 ES)

Atualização

15/02/2021 - 2:00
Após publicação da reportagem, a Caixa Econômica e o Corpo de Bombeiros enviaram notas. As informações foram incluídas no texto. 

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