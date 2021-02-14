Moradores autorizados a voltar para prédio em Vila Velha estão com medo

Moradores do Residencial Vila Velha relatam medo de voltar para casa Crédito: Mirian de Freitas / Divulgação

“Com base no laudo técnico da engenharia da CEF foi decidido pelo retorno dos moradores. A síndica recebeu o laudo da Caixa se responsabilizando por monitoramento e reparos. A Ação conjunta do Crea atestando que o prédio está seguro e o tempo de 72 horas de observação e monitoramento se findou. Especialistas do Crea-ES e Caixa, com o aval da Defesa Civil do Estado, entenderam que não há risco para os moradores”, informa a nota divulgada pela prefeitura.

Em nota, a Caixa informou que o Residencial Vila Velha foi liberado pela Defesa Civil Municipal neste domingo (14), após a vistoria conjunta, e que os moradores foram encaminhados de volta ao empreendimento. "O banco esclarece que não cabe à Caixa a interdição ou desinterdição das unidades, sendo esta uma atribuição da Defesa Civil Municipal, que segue critérios técnicos em suas decisões".

A instituição bancária reforçou que "na condição de representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), prestou toda assistência necessária aos moradores até que a segurança do prédio fosse atestada e que, conforme regras previstas no Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I, o FAR se responsabilizará pelos reparos pontuais que se fazem necessários, por meio da contratação emergencial de empresa para execução, que ocorrerá nos próximos dias."

O Crea-ES vai se manifestar sobre o assunto apenas nesta segunda-feira (14), às 10 horas, após a última vistoria do órgão. A análise está marcada para às 9 horas.

A síndica do Residencial Vila Velha, Mirian de Freitas, comenta que os moradores ainda estão com medo e não querem voltar para seus apartamentos. Segundo ela, novas rachaduras foram identificadas em unidades que ainda não tinham apresentado problemas.

“Se eles entrarem, não vão conseguir dormir. Ainda não deram as 72 horas do prazo dado pela Defesa Civil. Alguns moradores relatam outros problemas, similares ao do primeiro andar. Eles estão sem saber o que fazer neste momento. Estou em contato com os engenheiros do Crea para saber se eles tinham observado essas novas rachaduras. Além disso, as pessoas entendem que um laudo não tem o mesmo peso de um parecer técnico atestando que o local pode ser habitado novamente”, ressalta a síndica.