Moradores abandonam condomínio na Serra por medo de caixa d'água danificada

Caixa d’água apresentou um amassado e Defesa Civil orientou o isolamento da área Crédito: Internauta/A GAZETA

Uma área de um condomínio de São Diogo, bairro da Serra , foi isolada na tarde desta terça-feira (16) por recomendação da Defesa Civil da cidade após a caixa d’água do prédio ficar com parte da lateral aparentemente amassada.

Na tarde desta terça (16), moradores repararam que a estrutura que armazena a água dos condôminos ficou danificada e decidiram sair do prédio por precaução.

Uma moradora de um dos prédios, que foi entregue em 2016, prefere não se identificar, mas diz que o problema começou a ficar perceptível por volta das 14h30 desta terça (16) e que uma obra recente pode ter desencadeado o "amassado" que se vê nas imagens.

"Recentemente, depois de muitas reclamações de a água estar muito quente, uma empresa veio para fazer umas aberturas como se fossem janelinhas em alguns pontos da caixa d'água. Estão dizendo que é numa janelinha dessa que começou o problema", relata.

A moradora diz que desde o início da tarde começou a acionar o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, porque todos os vizinhos ficaram com medo de a estrutura ceder. "A caixa d'água fica exatamente em frente ao bloco 5 e próximo do 6. Também tem garagem ali e a área de lazer com piscina, então todo mundo saiu desses lugares quando percebemos o amassado. A Defesa Civil acabou de chegar e não sabemos se teremos que evacuar os prédios ou não por enquanto", completa.

A moradora também diz que o caso assustou tanto os vizinhos que rapidamente as filmagens da caixa d'água se espalharam. "Eu estava na rua e, quando estava voltando, uma amiga minha, que mora em Guarapari, me mandou as filmagens no celular. Ela estava preocupada comigo, queria saber se estava tudo bem. E nem eu estava sabendo. Quando cheguei de volta em casa já estava todo mundo lá no local", diz.

Outro morador, Carlos Henrique Passamani Frauches, detalha que o condomínio ao lado foi que percebeu primeiro o problema e decidiu alertar sobre o amassado. Segundo ele, uma empresa terceirizada também está realizando serviço de manutenção na caixa d'água.

O QUE DIZ A DEFESA CIVIL

Questionada, a Defesa Civil da Serra diz que encaminhou uma equipe para o local e informa, ainda, que a caixa d’água está passando por reformas e a equipe responsável pela obra também já foi acionada. Por precaução, o órgão também orientou que os moradores isolassem o espaço, o que foi feito.

O QUE DIZ A CONSTRUTORA

Construtora responsável pelo empreendimento entregue há cinco anos, a MRV também se manifestou por meio de nota. A empresa diz que a manutenção que foi realizada na caixa d'água foi contratada pelo próprio condomínio e não foi realizada pela construtora.

"A empresa (MRV) informa que a manutenção que estava sendo realizada no castelo d’agua do empreendimento foi contratada pelo condomínio e não foi realizada pela construtora. O empreendimento foi entregue há cinco anos e neste período não houve acionamentos de assistência técnica pelo condomínio sobre a estrutura do castelo de água. De qualquer forma, a equipe de engenharia da empresa já está no local e já fez contato com o fabricante do castelo e com um perito neste tipo de equipamento para orientar o condomínio quanto aos possíveis reparos", diz a nota.

O QUE DIZ O CREA