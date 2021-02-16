Crea-ES pede substituição de peças do teto do Terminal de Itaparica
Após uma empresa dar início às obras de ajustes no Terminal de Itaparica, em Vila Velha, o Conselho Regional de Engenharia e Agricultura (Crea-ES) disse que será necessário o "reparo técnico total" ou até a substituição dos cones do teto da estrutura por outros modelos. A constatação foi feita após uma visita técnica na última segunda-feira (15).
Os cones são as peças que ligam as colunas do teto e o telhado, e são por eles que passam a água da chuva. No entanto, segundo o Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), responsável pela construção, a empresa contratada não vedou corretamente esses pontos de passagem de água.
O Crea deve retornar ao terminal nesta terça-feira (16) para observar se houve novos problemas após as chuvas da última noite. Os fiscais e especialistas avaliaram as intervenções que estão sendo feitas em três furos nas membranas de lona do teto da construção e notou um quarto orifício no local. De acordo com o órgão, a empresa responsável pelos reparos atendeu a orientação do órgão para a instalação de protetores antichoque.
PROBLEMAS APÓS DUAS SEMANAS DA INAUGURAÇÃO
Apenas duas semanas após a inauguração, o Terminal de Itaparica começou a apresentar problemas. A construção ficou repleta de poças d’água em diversas plataformas de embarque dos ônibus. Foram registradas goteiras e vazamento de água pelos cones das colunas que sustentam o teto.
Na época, o diretor-geral do DER-ES, Luiz César Maretto, disse que a empresa contratada errou durante a execução do projeto. “Não é para molhar. Não é para ter um pingo de água aqui dentro do terminal. A empresa vai ter que refazer exatamente como está no projeto”, afirmou Maretto.