Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vazamento

Crea-ES pede substituição de peças do teto do Terminal de Itaparica

Engenheiros apontaram que cones – parte que conecta as colunas ao teto e absorve a água da chuva – devem ser trocados ou ter reparo total

Publicado em 

16 fev 2021 às 09:27

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 09:27

Engenheiros e fiscais do CREA fizeram nova vistoria no Terminal de Itaparica na última segunda-feira
Engenheiros e fiscais do Crea-ES fizeram nova vistoria na última segunda-feira (15) Crédito: Divulgação/CREA
Crea-ES pede substituição de peças do teto do Terminal de Itaparica
Após uma empresa dar início às obras de ajustes no Terminal de Itaparica, em Vila Velha, o Conselho Regional de Engenharia e Agricultura (Crea-ES) disse que será necessário o "reparo técnico total" ou até a substituição dos cones do teto da estrutura por outros modelos. A constatação foi feita após uma visita técnica na última segunda-feira (15).
Os cones são as peças que ligam as colunas do teto e o telhado, e são por eles que passam a água da chuva. No entanto, segundo o Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), responsável pela construção, a empresa contratada não vedou corretamente esses pontos de passagem de água.
O Crea deve retornar ao terminal nesta terça-feira (16) para observar se houve novos problemas após as chuvas da última noite. Os fiscais e especialistas avaliaram as intervenções que estão sendo feitas em três furos nas membranas de lona do teto da construção e notou um quarto orifício no local. De acordo com o órgão, a empresa responsável pelos reparos atendeu a orientação do órgão para a instalação de protetores antichoque.
Terminal de Itaparica com pontos de alagamento após chuva
Terminal de Itaparica ficou com pontos de alagamento após chuva Crédito: Fernando Madeira

PROBLEMAS APÓS DUAS SEMANAS DA INAUGURAÇÃO

Apenas duas semanas após a inauguração, o Terminal de Itaparica começou a apresentar problemas. A construção ficou repleta de poças d’água em diversas plataformas de embarque dos ônibus. Foram registradas goteiras e vazamento de água pelos cones das colunas que sustentam o teto.
Na época, o diretor-geral do DER-ES, Luiz César Maretto, disse que a empresa contratada errou durante a execução do projeto. “Não é para molhar. Não é para ter um pingo de água aqui dentro do terminal. A empresa vai ter que refazer exatamente como está no projeto”, afirmou Maretto.

Veja Também

Chuva deixa ruas alagadas e provoca transtornos em cidades do ES

Jovem de 23 anos morre afogado em Conceição da Barra

Chuva provoca alagamentos em Cachoeiro de Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Terminal de Itaparica DER-ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados