Engenheiros e fiscais do Crea-ES fizeram nova vistoria na última segunda-feira (15) Crédito: Divulgação/CREA

Your browser does not support the audio element. Crea-ES pede substituição de peças do teto do Terminal de Itaparica

Após uma empresa dar início às obras de ajustes no Terminal de Itaparica, em Vila Velha , o Conselho Regional de Engenharia e Agricultura (Crea-ES) disse que será necessário o "reparo técnico total" ou até a substituição dos cones do teto da estrutura por outros modelos. A constatação foi feita após uma visita técnica na última segunda-feira (15).

Os cones são as peças que ligam as colunas do teto e o telhado, e são por eles que passam a água da chuva. No entanto, segundo o Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), responsável pela construção, a empresa contratada não vedou corretamente esses pontos de passagem de água.

O Crea deve retornar ao terminal nesta terça-feira (16) para observar se houve novos problemas após as chuvas da última noite. Os fiscais e especialistas avaliaram as intervenções que estão sendo feitas em três furos nas membranas de lona do teto da construção e notou um quarto orifício no local. De acordo com o órgão, a empresa responsável pelos reparos atendeu a orientação do órgão para a instalação de protetores antichoque.

Terminal de Itaparica ficou com pontos de alagamento após chuva Crédito: Fernando Madeira

PROBLEMAS APÓS DUAS SEMANAS DA INAUGURAÇÃO

Apenas duas semanas após a inauguração, o Terminal de Itaparica começou a apresentar problemas. A construção ficou repleta de poças d’água em diversas plataformas de embarque dos ônibus. Foram registradas goteiras e vazamento de água pelos cones das colunas que sustentam o teto.