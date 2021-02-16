Capivara é flagrada passeando em praia de cidade do ES

Uma capivara resolveu passear, em meio aos banhistas, pela areia da praia de Itaoca, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (16). E não passou despercebida. A cena inusitada foi flagrada e devidamente registrada em vídeo por uma pessoa que estava no local.
À reportagem, o biólogo Helimar Rabelo explicou que existe um córrego ali perto, onde provavelmente o animal mora. Ele contou também que capivaras se alimentam de plantas aquáticas e vegetação das margens de cursos d'água.
Como foi construída uma galeria até a praia, as capivaras têm ido até lá também. O biólogo mesmo disse que já viu duas vezes a cena. Rabelo ressaltou que capivaras são animais dóceis, mas podem se sentir ameaçadas ou acuadas por pessoas, o que pode levar a alguma reação.