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Mundo animal

Capivara é flagrada passeando em praia de cidade do ES

Animal chamou a atenção dos banhistas na Praia de Itaoca, em Itapemirim, na manhã desta terça-feira (16)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 fev 2021 às 15:26

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 15:26

Capivara é flagrada passeando em praia do Litoral Sul
Capivara é flagrada passeando em praia do litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Reprodução/vídeo internauta
Uma capivara resolveu passear, em meio aos banhistas, pela areia da praia de Itaoca, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (16). E não passou despercebida. A cena inusitada foi flagrada e devidamente registrada em vídeo por uma pessoa que estava no local.
À reportagem, o biólogo Helimar Rabelo explicou que existe um córrego ali perto, onde provavelmente o animal mora. Ele contou também que capivaras se alimentam de plantas aquáticas e vegetação das margens de cursos d'água.
Como foi construída uma galeria até a praia, as capivaras têm ido até lá também. O biólogo mesmo disse que já viu duas vezes a cena. Rabelo ressaltou que capivaras são animais dóceis, mas podem se sentir ameaçadas ou acuadas por pessoas, o que pode levar a alguma reação.

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