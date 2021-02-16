Capivara é flagrada passeando em praia de cidade do ES

À reportagem, o biólogo Helimar Rabelo explicou que existe um córrego ali perto, onde provavelmente o animal mora. Ele contou também que capivaras se alimentam de plantas aquáticas e vegetação das margens de cursos d'água.

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Como foi construída uma galeria até a praia, as capivaras têm ido até lá também. O biólogo mesmo disse que já viu duas vezes a cena. Rabelo ressaltou que capivaras são animais dóceis, mas podem se sentir ameaçadas ou acuadas por pessoas, o que pode levar a alguma reação.