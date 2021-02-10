Vídeo: tatu é flagrado passeando pelo Centro de Afonso Cláudio

Tatu é flagrado no centro de Afonso Cláudio Crédito: Reprodução/André Matos

Um tatu foi flagrado andando pelo Centro da cidade de Afonso Cláudio , na Região Serrana do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (09), e deixou os moradores admirados. O animal percorreu a Avenida Presidente Vargas, no Centro, e depois teria seguido para o leito do rio.

A cena foi flagrada pelo personal André Matos, por volta das 22h30. “Passei pelo local após o trabalho e vi. Voltei o carro e comecei a acompanhar e filmar. Às vezes a gente vê rato, gambá, mas tatu no Centro foi a primeira vez”, conta Matos. O tatu andou pela avenida por cerca de 200 metros.

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A prefeitura de Afonso Cláudio disse que não tem informações se o animal foi capturado ou voltou à natureza. Contou que não é comum aparecer animais silvestres no centro da cidade. Contudo, o município afirma que possui vários fragmentos florestais e áreas verdes ao redor da área urbana.

A orientação aos moradores é a de acionar a Polícia Ambiental, caso algum animal entre nas residências. A polícia fará o resgate do bicho e a transferência para um fragmento florestal.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente pede que, caso um animal silvestre for visto no centro da cidade, como o caso desse tatu, a população entre em contato com a secretaria no (27) 3735-4030 ou com a Polícia Ambiental.