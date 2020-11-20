Muriqui-do-norte é resgatada no Caparaó

Nena já na reserva do projeto Muriqui's House Crédito: Theo Ferreira

Caparaó, por uma equipe de especialistas do Projeto Muriquis do Caparaó. Nena, como foi batizada, agora está em um parque com outros macacos da mesma espécie resgatados em ambientes de risco. Uma jovem fêmea da espécie muriqui-do-norte, maior primata das Américas, foi capturada em Dores do Rio Preto , na Região do, por uma equipe de especialistas do Projeto Muriquis do Caparaó. Nena, como foi batizada, agora está em um parque com outros macacos da mesma espécie resgatados em ambientes de risco.

A bióloga e coordenadora do Projeto Muriquis do Caparaó, Aryanne Clyvia ressalta o papel importante dos moradores da região, que acionaram o grupo ao ver a macaca. A interação da comunidade com o projeto foi muito importante, acompanhando, monitorando a muriqui. Pensaram que era a Bonita, mas acabamos descobrindo que se tratava de outra fêmea, contou a bióloga.

Veterinários durante o processo de coleta de dados da Muriqui Nena Crédito: Christian de Paula

Nena, nome dado por conta da senhora que avistou a primata, tem aproximadamente 6 anos. A coordenadora do projeto conta que nesta idade as fêmeas costumam sair do grupo que nasceram e migrar para outro bando. Nesse percurso, segundo Aryanne Clyvia, elas acabam indo para áreas fragmentadas de mata, ficando em perigo, perto de pessoas, cães, rodovias e rede elétrica.

Após a captura, a três quilômetros do Parque Nacional do Caparaó, Nena foi levada para a Muriquis house  um projeto coordenado pelo Muriqui Instituto de Biodiversidade, que mantém quatro indivíduos adultos de muriqui-do-norte em uma área de floresta, em Lima Duarte, Minas Gerais. O objetivo é manter e recuperar animais que se encontravam isolados e em risco.

Foto da Nena no dia da captura Crédito: Christian de Paula

RISCO DE EXTINÇÃO

Os primatas da espécie de Nena e Bonita são nativos da Mata Atlântica e é uma das espécies mais ameaçadas do mundo. Segundo a bióloga, existem menos de 900 muriquis sobrevivendo em poucos fragmentos de mata pequenos e isolados.

O projeto Muriquis do Caparaó teve início em 2014 e tem como objetivo a pesquisa e a conservação dos muriquis-do-norte e do seu habitat no Parque Nacional do Caparaó. Todas as atividades são realizadas em parceria com a ONG Rede Eco-Diversa Para Conservação da Biodiversidade, que busca editais de financiamentos para obter verbas para realizar as atividades.

Equipe de captura teve apoio da população, Parque Nacional do Caparaó e do Muriqui Instituto de Biodiversidade Crédito: Christian de Paula