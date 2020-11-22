Reserva da Mata Atlântica no ES ainda tem morcegos desconhecidos

Estação Biológica de Santa Lúcia em Santa Teresa Crédito: Cláudio Nicoletti de Fraga/INMA

Mesmo com boa parte de sua fauna e flora extintas ou ameaçadas, a Mata Atlântica ainda consegue atrair cientistas que fazem descobertas surpreendentes. Prova disso é um artigo publicado por pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , no conceituado site internacional Neotropical Biology and Conservation, que revela uma grande diversidade na Estação Biológica de Santa Lúcia (EBSL), em Santa Teresa , cuja fauna continua parcialmente desconhecida.

O estudo assinado pelos pesquisadores João Paulo Maires Hoppe, Maria Lavanholle Ventorin, Bruna Malavazi Dell’Antonio, Carlos Thiago Machel da Silva e Albert David Ditchfield aponta que a EBSL é uma das reservas mais antigas do Brasil, usada como local de pesquisas desde 1939 pelo naturalista capixaba Augusto Ruschi, Patrono da Ecologia do Brasil.

O artigo, que apresenta um estudo que se iniciou em 2009 naquele local da Mata Atlântica, mostra a análise feita pelo grupo durante 19 noites, com a instalação de redes para a captura de animais. Ao todo, foram 204 exemplares coletados, de duas famílias e 22 espécies.

O fato curioso revelado pelos pesquisadores é a diversidade média a alta dos morcegos, fortemente dominada por espécies frugívoras, ou seja, aquelas que se alimentam somente de frutas e que não prejudicam as sementes, possibilitando um ciclo sustentável da natureza. As análises revelam uma estimativa de riqueza de espécies ainda maior, mostrando que a fauna de morcegos da região permanece parcialmente desconhecida, merecendo, então, mais levantamentos sobre esses animais.

O artigo também mostra que, além do domínio das espécies frugívoras, representantes de outros nichos ecológicos estão ausentes, especialmente os morcegos onívoros – que se alimentam de vegetais e de animais. Esses grupos são bioindicadores, isto é, sua presença denota qualidade ambiental.

Assim, é demonstrado o impacto que as ações do homem provocaram ao longo das décadas na EBSL. Espécies ameaçadas de extinção foram encontradas durante o estudo, como o nectarívoro Lonchophylla peracchii, e o insetívoro Myotis ruber.

O TRABALHO DE AUGUSTO RUSCHI

A Estação Biológica de Santa Lúcia é uma unidade de pesquisa e conservação que compreende uma área de, aproximadamente, 440 hectares (o equivalente a 440 campos de futebol). O local possui terras sob o domínio do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Sociedade de Amigos do Museu Nacional, estando sob os cuidados do Museu Mello Leitão, que nele realiza pesquisas nas áreas de botânica, zoologia e ecologia.

A história da Estação Biológica está vinculada ao trabalho do naturalista Augusto Ruschi, que foi pesquisador do Museu Nacional e fundou o Museu de Biologia Prof. Mello Leitão em 1949. A Estação situa-se no domínio geomorfológico denominado “Borda Montanhosa do Planalto” que, no município de Santa Teresa, tem cerca de 50% de sua área ainda coberta por remanescentes de Mata Atlântica.

Mesmo em pequena escala, a caça clandestina e o risco de incêndios ainda são ameaças para a Estação Biológica.