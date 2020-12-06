Capivara se refresca no mar de Anchieta e é resgatada após mergulho Crédito: Ricardo Portilho Matos

Nem a capivara aguentou o calorão que fez em Anchieta, no Sul do Espírito Santo ! O animal decidiu ir se refrescar na água do mar da Praia de Castelhanos por volta do meio-dia deste domingo (6), mas acabou sendo quase carregado pela correnteza. Antes que algo pior acontecesse e depois de alguns mergulhos, é claro, a espécie que é bastante comum no Estado foi resgatada por banhistas.

Morador da região, o empresário Ricardo Portilho Matos flagrou a situação e acompanhou o resgate e a soltura da capivara. A operação, que contou com um agente da Guarda Ambiental, terminou por volta das 13h e tudo correu bem.

É muito comum capivaras aparecerem por aqui o ano todo. É região de mata, então há capivaras e outros bichos silvestres. Essa que foi resgatada estava nadando por horas e achamos que ela se cansou com as águas do mar e ficou um tempão em uma região de pedras, narra.

Em seguida, os banhistas decidiram acionar a Guarda Ambiental, mas anteciparam o resgate do animal. Aí o pessoal que estava nadando foi acompanhando-a, pegou e tirou do mar, e ficaram segurando-a em uma área fora da praia. Em seguida, o agente ambiental chegou e a soltou em uma região de mata, termina.

Capivara se refresca no mar de Anchieta e é resgatada após mergulho Crédito: Ricardo Portilho Matos

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