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Praia das Castanheiras

De stand up paddle, capivara é resgatada em praia de Guarapari

Após o resgate, o animal foi levado para o habitat natural, próximo a uma lagoa na região

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 22:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 22:06
Capivara foi encontrada em praia de Guarapari Crédito: Tempo Real/Tell Miranda.
Uma capivara foi flagrada na Praia das Castanheiras, em Guarapari, no início da tarde da última quarta-feira (12). Ela foi retirada do mar por uma equipe de salva-vidas e levada pelo Corpo de Bombeiros.
> 6 vezes em que a capivara foi o animal mais "vida louca" do ES
No vídeo, gravado pelo jornalista Tell Miranda, é possível ver o animal 'nadando' pelo local. De stand up paddle, um salva-vidas retira a capivara da água. Para não fugir ou atacar os banhistas, ela foi amarrada com uma corda.
> Capivara é resgatada por salva-vidas no mar da Praia do Morro
Após o resgate, uma equipe do Corpo de Bombeiros prosseguiu com o animal até as margens da Rodovia ES 060, na Rodovia do Sol, próximo à Lagoa de Maembá, e soltou a capivara no habitat natural.
VÍDEO

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