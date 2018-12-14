De stand up paddle, capivara é resgatada em praia de Guarapari

Uma capivara foi flagrada na Praia das Castanheiras, em Guarapari, no início da tarde da última quarta-feira (12). Ela foi retirada do mar por uma equipe de salva-vidas e levada pelo Corpo de Bombeiros.
No vídeo, gravado pelo jornalista Tell Miranda, é possível ver o animal 'nadando' pelo local. De stand up paddle, um salva-vidas retira a capivara da água. Para não fugir ou atacar os banhistas, ela foi amarrada com uma corda.
Após o resgate, uma equipe do Corpo de Bombeiros prosseguiu com o animal até as margens da Rodovia ES 060, na Rodovia do Sol, próximo à Lagoa de Maembá, e soltou a capivara no habitat natural.
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