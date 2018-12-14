De stand up paddle, capivara é resgatada em praia de Guarapari

Uma capivara foi flagrada na, em, no início da tarde da última quarta-feira (12). Ela foi retirada do mar por uma equipe de salva-vidas e levada pelo

No vídeo, gravado pelo jornalista Tell Miranda, é possível ver o animal 'nadando' pelo local. De stand up paddle, um salva-vidas retira a capivara da água. Para não fugir ou atacar os banhistas, ela foi amarrada com uma corda.