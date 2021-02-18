Aumento dos assassinatos acende alerta no Espírito Santo

O Espírito Santo precisa de todos os seus atores da segurança pública Crédito: Pixabay/ Pexels

No ano passado, o crescimento dos assassinatos no primeiro trimestre provocou a mudança da cúpula da Segurança Pública estadual , o que mostra que o crescimento de 2021 se dá em cima de um parâmetro já considerado elevado. É a hora do freio.

A segurança pública nunca deixou de ser prioridade, mas o curso decrescente da violência na última década, resultado de políticas públicas importantes e contínuas que atravessaram diferentes governos, pode ter se chocado com uma transformação da criminalidade. Talvez não seja mais cabível o uso das mesmas armas de antes, diante de uma nova dinâmica da violência urbana.

Diante dessa nova realidade, o trabalho da inteligência permanece fundamental, para compreender a nova face do crime e atacá-la de formas mais eficientes. Sabe-se do controle de facções em bairros estratégicos da Grande Vitória e do domínio que esses grupos exercem sobre gangues menores de outras comunidades. É um jogo de influência, uma guerra por território. O tráfico se espalha como uma franquia, beneficia-se da lucratividade. Como desmobilizar essa rede criminosa? Só há resposta quando se conhece o inimigo a ser combatido.

O interior tampouco pode escapar de uma radiografia. A Região Norte, que ocupa o segundo maior número de homicídios em território capixaba, registrou um aumento de quase 50% em relação ao mesmo período de 2020. Outras áreas capixabas também registraram crescimento neste início de ano. O mapeamento dessa violência deve ser progressivo.

O Espírito Santo precisa de todos os seus atores da segurança pública neste momento crucial. Permanece o protagonismo da secretaria estadual, mas é urgente a organização de algo similar a uma força-tarefa, envolvendo também o Ministério Público Estadual, o Judiciário e a própria sociedade civil. Uma união de forças para que se busquem estratégias mais hábeis de enfrentamento, não somente no campo operacional.

Investimentos em inteligência e o aumento da capacidade investigativa são primordiais, devem priorizar os orçamentos para a área. Não necessariamente com mais recursos, mas com rearranjos na gestão, que imponham foco nas ações capazes de cercar o avanço da criminalidade. A repressão é necessária, é a imposição do Estado na manutenção da ordem, mas o efeito é apenas pontual se não houver estratégia. É hora de reunir as melhores cabeças, especialistas e estudiosos do tema, para uma ação integrada que freie essa tendência crescente nos índices de homicídios.