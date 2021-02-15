Em 45 dias, 155 pessoas foram assassinadas no Espírito Santo

Cariacica lidera ocorrências de homicídios no Estado Crédito: Agência Brasil

Entre 1º de janeiro e 14 de fevereiro deste ano, 155 vidas foram interrompidas pela violência no , 155 vidas foram interrompidas pela violência no Espírito Santo , segundo dados do Observatório de Segurança Pública da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SESP) . É o maior número de óbitos durante os primeiros 45 dias de um ano desde 2018, quando 159 pessoas foram assassinadas no Estado.

Em 2019, por exemplo, foram 145 mortes violentas neste mesmo intervalo. Em 2020, o número caiu para 137. Em relação ao mesmo período do ano passado, os casos de homicídio aumentaram em 13,1%.

A região Metropolitana é a que contabiliza a maior taxa até então, com 65 homicídios - 49 em janeiro e 16 na primeira metade de fevereiro. Apesar do dado ainda bastante negativo, houve uma redução de 14,5% dos homicídios registrados na região metropolitana, na comparação com o mesmo período de 2020, quando 76 pessoas foram mortas.

Por outro lado, na região Norte, que contabiliza o segundo maior número de mortes por violência em território capixaba, a tendência é de crescimento. Em relação aos primeiros 45 dias do ano passado, o número de homicídios na região aumentou em cerca de 50%, passando de 22 mortes para 33 (sendo 17 em janeiro e 16 em fevereiro).

Na região Sul, o número de homicídios saltou de 16 entre 1º de janeiro e 14 de fevereiro de 2020, para 23 no mesmo período de 2021. O aumento foi de 43,8%.

Na região Noroeste, já foram registrados 26 homicídios neste ano - 36,8% a mais que no mesmo intervalo do ano passado (19). Destes, 17 óbitos foram registrados em janeiro e 9 em fevereiro.

Em termos percentuais, porém, foi na região Serrana que os homicídios mais aumentaram. Quatro pessoas foram mortas no início do ano passado na região. Neste ano, até agora, foram oito assassinatos, sendo 5 em janeiro e três em fevereiro. Isto é, o número de mortes violentas dobrou.

Dos 78 municípios que compõem o Espírito Santo, 36 não registraram, até então, nenhum homicídio. Entre aqueles onde ocorreram mortes violentas, Cariacica detém o maior número de óbitos (23) até o momento. Na sequência, vem Serra (15), Vila Velha (10), Linhares (10) e Vitória (9).

O QUE DIZ A SESP

Procurada pela reportagem a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) se manifestou por meio de nota, informando que monitora constantemente os índices de crimes violentos no Estado e essas informações direcionam as ações preventivas e repressivas, sempre com o intuito de reduzir tais registros.