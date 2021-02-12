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Bairro João Goulart

Após briga, suspeito de matar padrasto a facadas é agredido em Vila Velha

Os moradores do bairro João Goulart ficaram revoltados com o crime e agrediram o rapaz, que precisou de atendimento médico e foi levado para um hospital
Tiago Felix

Tiago Felix

Publicado em 

12 fev 2021 às 00:03

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 00:03

Homem foi morto a facadas por enteado no bairro João Goulart, em Vila Velha
Homem foi morto a facadas por enteado no bairro João Goulart, em Vila Velha Crédito: Tiago Félix
Um homem foi morto a facadas no bairro João Goulart, em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (11). O principal suspeito de assassinar Jorge Rodrigues, de 55 anos, é o enteado,  de 41 anos, que foi agredido por moradores da região após o crime. Ele precisou  ser socorrido pelo Samu e levado para um hospital.
Moradores informaram à reportagem da TV Gazeta que o suspeito, que não teve o nome informado, teria agredido a mãe antes do crime. A Polícia Militar teria chegado a ir até à casa deles, mas a mulher teria alegado que nenhuma ação precisaria ser tomada contra o suspeito e os policiais foram embora.

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Depois disso, o rapaz teria saído da casa, retornado logo depois com uma faca e assassinado padrasto. O motivo do crime não foi informado. Os moradores do bairro ficaram revoltados e, então, agrediram o suspeito, que precisou de atendimento médico.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Por nota, enviada à reportagem na manhã desta sexta-feira (12), a Polícia Civil informou que o suspeito de 41 anos foi autuado em flagrante por homicídio. "Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana assim que receber alta médica. O procedimento foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Vila Velha, para demais diligências", diz nota da PC.

Atualização

12/02/2021 - 11:06
Após a publicação desta reportagem, a Polícia Civil respondeu, por meio de nota, que  o suspeito de 41 anos foi autuado em flagrante por homicídio. "Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana assim que receber alta médica. O procedimento foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Vila Velha, para demais diligências". O texto foi atualizado. 

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