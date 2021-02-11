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Tecnologia para o crime

Polícia apreende 55 pés de maconha em estufa clandestina em Aracruz

Além dos pés da planta, a Polícia Civil informou que uma "porção grande" da mesma substância foi encontrada. Um homem foi detido
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

11 fev 2021 às 17:23

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 17:23

Pés de maconha apreendidos no ES
Pés de maconha apreendidos no ES Crédito: Reprodução | Polícia Civil
Foram apreendidos nesta quinta-feira (11) 55 pés de maconha que estavam em uma estufa clandestina, localizada no bairro Coqueiral, em Aracruz. Os policias da Força Tática, juntamente com o Serviço de Inteligência do 5º Batalhão, chegaram ao local após levantamentos.
Na residência foi cumprido um mandado de busca e apreensão. Além dos pés da planta, a Polícia Civil informou que uma "porção grande" da mesma substância foi encontrada pela Polícia Militar.
A estufa tinha equipamentos com tecnologia de ponta para potencializar o cultivo e o desenvolvimento da planta.
O material encontrado na residência foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município. Um homem foi detido.
Pés de maconha apreendidos no ES
Pés de maconha apreendidos no ES Crédito: Reprodução | Polícia Civil

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