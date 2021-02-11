Polícia apreende 55 pés de maconha em estufa clandestina em Aracruz

Foram apreendidos nesta quinta-feira (11) 55 pés de maconha que estavam em uma estufa clandestina, localizada no bairro Coqueiral, em Aracruz. Os policias da Força Tática, juntamente com o Serviço de Inteligência do 5º Batalhão, chegaram ao local após levantamentos.
Na residência foi cumprido um mandado de busca e apreensão. Além dos pés da planta, a Polícia Civil informou que uma "porção grande" da mesma substância foi encontrada pela Polícia Militar.
A estufa tinha equipamentos com tecnologia de ponta para potencializar o cultivo e o desenvolvimento da planta.
O material encontrado na residência foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município. Um homem foi detido.