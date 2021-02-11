Menos de um dia após crime, jovem que matou barbeiro é preso em Vitória

Uma resposta rápida para um crime bárbaro. O delegado Marcelo Cavalcanti, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória, usou esta frase para enfatizar a prisão de um jovem de 18 anos, que confessou ter participado do assassinato de um barbeiro no bairro Nova Palestina, na Capital capixaba, na última terça-feira (09). A prisão ocorreu na manhã desta quarta-feira (10), a menos de um dia após o crime.
"Na data de ontem, aproximadamente 14 horas após o homicídio, a Polícia Civil, através da DHPP de Vitória com o apoio da Força Nacional, efetuou a prisão de um dos autores do crime que ocorreu em Nova Palestina, crime que ocorreu na barbearia. Trata-se de um crime bárbaro, onde a vítima foi surpreendida no local de trabalho. Aproximadamente quatro elementos com armas de grosso calibre entraram no estabelecimento, o procuraram, e sem chance de defesa, ceifaram a vida dele", disse o chefe da DHPP.
Segundo Cavalcanti, logo que a PC tomou conhecimento dos fatos, as buscas foram iniciadas. Após buscas na região durante toda a noite, os policiais conseguiram efetuar a prisão de um dos assassinos confessos.
"Começamos a fazer diligências logo após o crime. A equipe da DHPP deu continuidade e, na manhã de ontem, por volta das 10h, logramos êxito na prisão deste elemento. Trata-se de um jovem de 18 anos, inconsequente, que se acha acima da lei. Com ele encontramos ainda nove munições calibre 9 milímetros, e ele confessa, de forma até espontânea, sem demonstrar ressentimento algum. Ele disse que foi ao local com os outros indivíduos, efetuaram os disparos na vítima, empreenderam fuga e seguiram a vida normalmente como se nada tivesse acontecido", complementou.
FICHA LONGA
Apesar da pouca idade, o jovem é um velho conhecido das polícias do ES e deixou claro quando preso aos policiais que participou de outros assassinatos, como explicado pelo titular da Divisão de Homicídios.
"Ele só não confessou o crime de ontem, como confessa a participação em outros dois homicídios. Um foi o do Lorhan Moura dos Santos, que ocorreu ali próximo a eles no bairro Santo André. Este crime ocorreu no dia 7 de dezembro de 2020 e ele assume ser o autor. Este rapaz também confessou ter matado Jadson Santos Benevenuto, no bairro Conquista, em 3 de janeiro de 2019, quando ele ainda era menor de idade. Ele é cria do tráfico, foi criado para cometer delitos diversos. É um rapaz inconsequente, um "tagarela", fala muito. Diz ser chefe, dono de boca, diz que atira. Tem várias já passagens pela polícia", detalhou Marcelo Cavalcanti, que ainda informou que o mesmo indivíduo é investigado ao todo em cinco inquéritos.
Sobre a motivação, o delegado salientou ser prematuro dizer, mas é provável que a morte do barbeiro tenha ligação com a disputa intensa pelo domínio do tráfico de drogas na região. A vítima, inclusive, já teve envolvimento, porém estava há anos mantendo uma vida normal e afastado de caminhos errados.
"A princípio a motivação seria era guerra do tráfico entre o Morro da Conquista e a região de São Pedro. Isto foi dito pelo próprio indivíduo, mas ainda carece de mais investigação", explicou.
CERCO
A polícia tem o conhecimento de que ao menos quatro pessoas participaram da execução brutal do barbeiro e equipes da DHPP e também da Força Nacional estão nas ruas para colocá-los na cadeia. Enfático, o delegado deixou claro que todos serão presos e responderão pelo crime cometido.
"Quem cometer crimes aqui em Vitória será preso, vai parar atrás das grades. É a mensagens das polícias aqui do Espírito Santo à sociedade. Demos uma resposta rápida, que nos traz satisfação em colocar atrás das grades um elemento que tem que ficar lá por muito tempo. A investigação está apenas começando, foi preso só um deles", finalizou.