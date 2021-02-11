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Confessou outras duas mortes

Menos de um dia após crime, jovem que matou barbeiro é preso em Vitória

Cerca de 14 horas após participar junto de outros quatro comparsas do assassinato de um barbeiro no bairro Nova Palestina, o homem de 18 anos foi preso. Ele confessou o crime e também admitiu já ter matado outras duas pessoas

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 13:31

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

11 fev 2021 às 13:31
Polícia Civil
A prisão do jovem de 18 anos que confessou ter participado da morte de um barbeiro em Vitória foi feita pela Polícia Civil com o apoio da Força Nacional Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Uma resposta rápida para um crime bárbaro. O delegado Marcelo Cavalcanti, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória, usou esta frase para enfatizar a prisão de um jovem de 18 anos, que confessou ter participado do assassinato de um barbeiro no bairro Nova Palestina, na Capital capixaba, na última terça-feira (09). A prisão ocorreu na manhã desta quarta-feira (10), a menos de um dia após o crime.

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"Na data de ontem, aproximadamente 14 horas após o homicídio, a Polícia Civil, através da DHPP de Vitória com o apoio da Força Nacional, efetuou a prisão de um dos autores do crime que ocorreu em Nova Palestina, crime que ocorreu na barbearia. Trata-se de um crime bárbaro, onde a vítima foi surpreendida no local de trabalho. Aproximadamente quatro elementos com armas de grosso calibre entraram no estabelecimento,  o procuraram, e sem chance de defesa, ceifaram a vida dele", disse o chefe da DHPP.
Segundo Cavalcanti, logo que a PC tomou conhecimento dos fatos, as buscas foram iniciadas. Após buscas na região durante toda a noite, os policiais conseguiram efetuar a prisão de um dos assassinos confessos.
Grande São Pedro
O crime ocorreu na última terça-feira (09) e o barbeiro foi assassinado com diversos disparos Crédito: Reprodução | TV Gazeta
"Começamos a fazer diligências logo após o crime. A equipe da DHPP deu continuidade e, na manhã de ontem, por volta das 10h, logramos êxito na prisão deste elemento. Trata-se de um jovem de 18 anos, inconsequente, que se acha acima da lei. Com ele encontramos ainda nove munições calibre 9 milímetros, e ele confessa, de forma até espontânea, sem demonstrar ressentimento algum. Ele disse que foi ao local com os outros indivíduos, efetuaram os disparos na vítima, empreenderam fuga e seguiram a vida normalmente como se nada tivesse acontecido", complementou.

FICHA LONGA

Apesar da pouca idade, o jovem é um velho conhecido das polícias do ES e deixou claro quando preso aos policiais que participou de outros assassinatos, como explicado pelo titular da Divisão de Homicídios.
Polícia
Lohran havia se casado há uma semana, trabalhava como instalador de redes de internet e entregador de lanches. Ele foi morto pelo mesma pessoa que matou o barbeiro na última terça (09) e confessou ambos os crimes Crédito: Arquivo pessoal
"Ele só não confessou o crime de ontem, como confessa a participação em outros dois homicídios. Um foi o do Lorhan Moura dos Santos, que ocorreu ali próximo a eles no bairro Santo André. Este crime ocorreu no dia 7 de dezembro de 2020 e ele assume ser o autor. Este rapaz também confessou ter matado Jadson Santos Benevenuto, no bairro Conquista, em 3 de janeiro de 2019, quando ele ainda era menor de idade. Ele é cria do tráfico, foi criado para cometer delitos diversos. É um rapaz inconsequente, um "tagarela", fala muito. Diz ser chefe, dono de boca, diz que atira. Tem várias já passagens pela polícia", detalhou Marcelo Cavalcanti, que ainda informou que o mesmo indivíduo é investigado ao todo em cinco inquéritos.
Sobre a motivação, o delegado salientou ser prematuro dizer, mas é provável que a morte do barbeiro tenha ligação com a disputa intensa pelo domínio do tráfico de drogas na região. A vítima, inclusive, já teve envolvimento, porém estava há anos mantendo uma vida normal e afastado de caminhos errados.

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"A princípio a motivação seria era guerra do tráfico entre o Morro da Conquista e a região de São Pedro. Isto foi dito pelo próprio indivíduo, mas ainda carece de mais investigação", explicou.

CERCO

A polícia tem o conhecimento de que ao menos quatro pessoas participaram da execução brutal do barbeiro e equipes da DHPP e também da Força Nacional estão nas ruas para colocá-los na cadeia. Enfático, o delegado deixou claro que todos serão presos e responderão pelo crime cometido.
"Quem cometer crimes aqui em Vitória será preso, vai parar atrás das grades. É a mensagens das polícias aqui do Espírito Santo à sociedade. Demos uma resposta rápida, que nos traz satisfação em colocar atrás das grades um elemento que tem que ficar lá por muito tempo. A investigação está apenas começando, foi preso só um deles", finalizou.

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