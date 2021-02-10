Homem é assassinado a tiros dentro de barbearia em Vitória

Homem é assassinado a tiros em barbearia de Vitória Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Um homem de 28 anos foi assassinado dentro de uma barbearia no bairro Nova Palestina, na região da Grande São Pedro, em Vitória, por volta das 20h15 desta terça-feira (09). Três homens armados entraram no local segurando armas e se dirigiram até o alvo, um rapaz identificado como Maiky.

A vítima trabalhava na barbearia e no momento estava no local junto ao amigo e dono do estabelecimento, da namorada do proprietário, de outro funcionário e de um cliente. As armas dos suspeitos foram descarregadas no homem, que caiu já sem vida, não dando tempo para a chegada do socorro.

Após o crime, os bandidos desapareceram. A mãe de Maike esteve no local. Testemunhas afirmam não ter conhecimento da motivação do ocorrido.

À reportagem da TV Gazeta, um amigo da vítima afirmou que o rapaz de 28 anos já teria tido envolvimento com o tráfico de drogas, mas que isso tinha sido há mais de dois anos atrás.

Demandada pela reportagem, a Polícia Militar informou que agentes foram ao local e que a Polícia Civil foi acionada. Em nota, a PM confirmou que, de acordo com uma testemunha, três indivíduos entraram no estabelecimento comercial onde a vítima trabalhava e efetuaram disparos contra ela.

Também acionada, a PC informou que, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, prendeu um suspeito de 18 anos, investigado por matar o barbeiro de 28 anos. O detido é investigado em outros dois homicídios no município de Vitória. Mais informações serão passadas em entrevista coletiva a ser realizada nesta quinta-feira (11), na Chefatura de Polícia Civil.