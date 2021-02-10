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Nova Palestina

Homem é assassinado a tiros dentro de barbearia em Vitória

Três homens armados entraram no local segurando armas e se dirigiram até o alvo, um rapaz identificado como Maiky. As armas foram descarregadas no homem, que caiu já sem vida
Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

10 fev 2021 às 17:42

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 17:42

Grande São Pedro
Homem é assassinado a tiros em barbearia de Vitória Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um homem de 28 anos foi assassinado dentro de uma barbearia no bairro Nova Palestina, na região da Grande São Pedro, em Vitória, por volta das 20h15 desta terça-feira (09). Três homens armados entraram no local segurando armas e se dirigiram até o alvo, um rapaz identificado como Maiky.
A vítima trabalhava na barbearia e no momento estava no local junto ao amigo e dono do estabelecimento, da namorada do proprietário, de outro funcionário e de um cliente. As armas dos suspeitos foram descarregadas no homem, que caiu já sem vida, não dando tempo para a chegada do socorro.
Após o crime, os bandidos desapareceram. A mãe de Maike esteve no local. Testemunhas afirmam não ter conhecimento da motivação do ocorrido.
À reportagem da TV Gazeta, um amigo da vítima afirmou que o rapaz de 28 anos já teria tido envolvimento com o tráfico de drogas, mas que isso tinha sido há mais de dois anos atrás.
Demandada pela reportagem, a Polícia Militar informou que agentes foram ao local e que a Polícia Civil foi acionada. Em nota, a PM confirmou que, de acordo com uma testemunha, três indivíduos entraram no estabelecimento comercial onde a vítima trabalhava e efetuaram disparos contra ela.
Também acionada, a PC informou que, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, prendeu um suspeito de 18 anos, investigado por matar o barbeiro de 28 anos. O detido é investigado em outros dois homicídios no município de Vitória. Mais informações serão passadas em entrevista coletiva a ser realizada nesta quinta-feira (11), na Chefatura de Polícia Civil.

Atualização

10/02/2021 - 8:45
A PC informou sobre a prisão de um suspeito. O texto foi atualizado.

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