Morta a facadas, Luana perdeu filha de 5 meses há menos de um ano

Luana e a filhinha que morreu aos cinco meses Crédito: Reprodução/Instagram

Assassinada brutalmente perto de casa , a técnica em Segurança do Trabalho Luana Demonier, de 25 anos, passou por um trauma familiar há poucos meses. Em maio, sua filha faleceu com apenas cinco meses de idade. O bebê teve morte súbita, de acordo com parentes de Luana.

A criança era filha de Luana com o ex-namorado, Rodrigo Pires Rosa, que é o suspeito de matar a jovem. Familiares da vítima contaram que eles ficaram juntos por um ano e que Rodrigo abandonou Luana e a filha assim que a criança nasceu.

Se não bastasse toda a tristeza pela perda da filha, familiares de Luana contaram que Rodrigo usava a morte da criança para ameaçar a ex, dizendo que "iria mandá-la para onde a menina estava".

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No mesmo dia em que foi assassinada, a técnica de segurança de trabalho foi intimidada pelo ex-namorado dentro do ônibus, segundo parentes da vítima. Luana foi morta a facadas no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, enquanto voltava para casa, por volta das 19h desta terça-feira (09). Nesta terça-feira, pela manhã, de acordo com relato de parentes, o suspeito teria entrado no mesmo ônibus em que Luana estava e começou a falar, em voz alta, da morte da criança. Segundo a família da vítima, outros passageiros entenderam que aquela poderia ser uma ameaça.

Rodrigo Pires Rosa já tinha mandado de prisão em aberto Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Luana tinha medida protetiva contra ele. Segundo a Polícia Civil, o assassinato ocorreu por volta das 19h, quando Luana voltava do trabalho. Enquanto fazia o trajeto, a jovem recebeu uma mensagem do ex-companheiro, que afirmava que iria matá-la.

Ao chegar em uma rua do bairro Vila Capixaba, onde morava, foi surpreendida pelo suspeito, que a teria golpeado com cerca de 15 facadas, informou a polícia. Luana morreu no próprio local. Na tarde desta quarta-feira (10), Rodrigo Pires Rosa se entregou à polícia.

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Em 30 de julho de 2020, ele foi preso em flagrante pelo crime de ameaça e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, mas ganhou liberdade no dia 3 de setembro.