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Quarto danificado

Incêndio em motel deixa três hóspedes feridos em Cariacica

Um homem e duas mulheres estavam no quarto do motel e inalaram muita fumaça no local. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros

Publicado em 

11 fev 2021 às 08:08

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 08:08

Kaique Dias/TV Gazeta
Incêndio foi registrado em quarto de motel em Cariacica. Três pessoas ficaram feridas Crédito: Kaíque Dias
Um incêndio foi registrado em um motel no bairro Oriente, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (11), atingindo um quarto e a garagem do cômodo onde estava o carro dos clientes. Segundo informações dos bombeiros, o fogo começou no veículo, que tinha um vazamento de gás.
Um homem e duas mulheres estavam no quarto do motel e inalaram muita fumaça no local. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros.
Segundo o sargento Hermegenildo, do Corpo de Bombeiros, entre as vítimas, uma mulher de 22 anos estava desacordada quando a equipe chegou ao local e precisou ser intubada pelo Samu.  Outra mulher de 28 anos também desmaiou. Já o homem, segundo o Corpo de Bombeiros, tinha cerca de 40 anos. As vítimas estavam no reservatório que fica ao lado do banheiro do quarto.
O sargento explicou que a falta de visibilidade atrapalhou o combate ao incêndio. "Tivemos que arrombar a porta. Não tinha condição de acessar pela janela porque tinha muita fumaça. O ambiente estava muito escuro. Tivemos que andar tateando, engatinhando para saber onde estavam as vítimas", relatou.

Fogo teria começado em carro com GNV em garagem de motel

A ocorrência foi registrada por volta das 6h. O veículo ficou totalmente destruído, mas o cômodo também ficou bastante danificado, segundo o Corpo de Bombeiros.
Os militares controlaram o incêndio rápido, mas ainda ficaram mais tempo no local para finalizar o rescaldo. Com informações de Kaíque Dias, da TV Gazeta

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