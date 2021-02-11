Polícia prende delegada e policial condenadas pela Justiça por extorsão

Polícia Civil ainda cumpre mandado de prisão expedido contra dois policiais civis envolvidos no caso Crédito: Carlos Alberto Silva

A delegada aposentada Margareth Nogueira e a agente de polícia Yara Martins de Castro foram presas na quarta-feira (10) pela Corregedoria Geral da Polícia Civil do Espírito Santo. As duas foram condenadas pela Justiça por extorsão e tortura.

O investigador Nilton Gomes dos Santos e o agente de polícia Gilson Rodrigues Barcelos são procurados pelos mesmos crimes. De acordo com a Polícia Civil, Margareth foi condenada a aproximadamente 14 anos prisão. Já Yara, Nilton e Gilson devem ficar 11 anos presos. Todos tiveram perda de função pública decretada.

"Quanto ao Nilton e ao Gilson, eles não foram localizados em seus endereços, mas diligências estão em andamento para que eles se apresentem. Os mandados de prisão são por crimes de extorsão e tortura", informou a Polícia Civil, por nota.

O PROCESSO

De acordo com informações divulgadas pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES), ainda em fevereiro de 2014, consta nos autos que, nos dias 22 e 23 de julho de 2009, a delegada e os três policiais condenados mantiveram uma mulher e um homem detidos ilegalmente na Delegacia de Polícia de Jardim América, em Cariacica.

De acordo com a denúncia, não houve lavratura do Auto de Prisão em Flagrante. Além disso, os detidos ficaram com os pés e mãos algemados durante todo o tempo. No local, os policiais exigiram o pagamento de R$ 10 mil reais para liberá-los.

A delegada impunha à mulher, que mantinha um curso de supletivo a distância, a acusação de venda de diplomas falsos. No segundo dia em que mantiveram as vítimas detidas, um advogado informou a mulher que havia conseguido convencer a delegada Margareth a reduzir a exigência para R$ 5 mil.

“Diante de toda a pressão, o pai (de uma das vítimas), em uma verdadeira corrida contra o tempo, contando com a ajuda de parentes e amigos, juntou o dinheiro exigido e entregou ao advogado acusado, que repassou para a delegada Margareth. Somente após isso, as vítimas foram liberadas”, informou a juíza titular da Primeira Vara Criminal de Cariacica, Eliana Ferrari Siviero, em sua decisão.