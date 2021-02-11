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Caso Luana

"Medida protetiva contra monstros é a prisão", diz Coronel Ramalho

Em entrevista à TV Gazeta nesta quinta (11), o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, o Coronel Alexandre Ramalho, falou sobre o assassinato da jovem Luana Demonier, de 25 anos, morta a facadas pelo ex-namorado
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

11 fev 2021 às 15:35

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 15:35

Gravação mostra que Luana Demonier e Rodrigo Pires Rosa andavam conversando normalmente na rua, até ele puxar a faca; Coronel Ramalho comentou o caso
Gravação mostra que Luana Demonier e Rodrigo Pires Rosa andavam conversando normalmente na rua, até ele puxar a faca Crédito: Reprodução
"É importante que a legislação mude. A melhor medida protetiva para esse tipo de caso é esses monstros ficarem presos, atrás das grades". A fala é do secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Alexandre Ramalho, sobre o assassinato da jovem Luana Demonier, de 25 anos, que foi morta a facadas em Cariacica pelo ex-namorado na última terça-feira (9). 
Em entrevista à TV Gazeta nesta quinta-feira (11), o secretário falou sobre o histórico criminal de Rodrigo Pires Rosa, preso em flagrante pelo feminicídio.
Segundo Ramalho, Rodrigo havia sido preso em 2020 e, em setembro do mesmo ano, foi posto em liberdade. "Dois meses depois, ele atentou contra a vida de outra jovem e não conseguiu consumar o homicídio. Saiu um novo mandado de prisão e as polícias foram ao encalço dele, mas não conseguiram localizá-lo. Lamentavelmente, a PM não consegue atender as 11 mil medidas protetivas e fazer a segurança particular dessas jovens", argumentou.

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O secretário afirmou que criminosos como Rodrigo não merecem conviver em sociedade. "A melhor medida protetiva para a Luana seria esse monstro ficar atrás das grades. Evitaríamos o que aconteceu. Deixo nossos sentimentos, respeito e nossa indignação", concluiu. 
Rodrigo Pires Rosa matou Luana a facadas no bairro Vila Capixaba, em Cariacica. Ele já respondia a oito inquéritos por violência doméstica, com um longo histórico de ameaças a várias outras ex-companheiras. Rodrigo também já tinha um mandado de prisão em aberto.
O assassinato aconteceu na noite de terça-feira (9), quando a jovem voltava do trabalho. O ex-namorado a acompanhava, aparentemente de forma amigável, e de repente começou a esfaquear a vítima na rua onde ela morava, no bairro Vila Capixaba, em Cariacica.
Luana morreu no local com 19 perfurações profundas no corpo. Câmeras de segurança flagraram o momento exato em que tudo aconteceu, por volta das 19h20. Ao lembrar e comentar sobre as fortes imagens que viu, a delegada Rafaella Aguiar declarou: "Até eu... me deu uma dor no coração". Apesar de divulgado, o vídeo passou por edição para preservar a família da jovem.
Rodrigo acabou preso em flagrante por homicídio duplamente qualificado: por impossibilitar a defesa da vítima e por feminicídio. De acordo com a delegada, o assassinato foi premeditado. "Ele pegou a faca depois do almoço e acompanhou Luana na volta do trabalho (à noite). Ele já sabia a rotina e não teve uma discussão entre os dois para ele ter agido com raiva no momento da ação. Por isso, acredito que ele premeditou" , argumentou Aguiar.

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