Antes de assumir crime, assassino de Luana disse que "Coringa" a  matou, diz delegada

Rodrigo Pires Rosa, preso acusado de matar a namorada Crédito: Carlos Alberto Silva

Após se apresentar na delegacia da Praia do Canto, o assassino da jovem Luana Demonier, de 25 anos , inicialmente negou ter cometido o crime e disse que quem tinha matado a ex-companheira foi uma pessoa de "alcunha coringa". A informação foi repassada pela delegada Rafaella Aguiar, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), durante coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (10).

Rodrigo Pires Rosa matou Luana a facadas em Cariacica . Ele já respondia a oito inquéritos por violência doméstica, com um longo histórico de ameaças a várias outras ex-companheiras. Rodrigo também já tinha um mandado de prisão em aberto.

Quando se apresentou na delegacia da Praia do Canto, em Vitória, Rodrigo apenas disse que tinha um mandado de prisão em aberto. Posteriormente, contou aos agentes que a ex-namorada tinha sido assassinada no dia anterior. Os policiais questionaram se ele tinha matado a jovem e Rodrigo inicialmente negou.

"O individuo comentou que mataram a mulher dele em Cariacica e o delegado entrou em contato comigo. Liguei para minha equipe e eles foram para a Praia do Canto. De cara o reconheceram e perguntaram se ele tinha matado a ex-companheira. Ele negou e afirmou que teria sido uma pessoa de alcunha coringa", contou a delegada.

Depois, no entanto, ele admitiu o crime e disse ter matado Luana após ter discutido com ela. O assassinato aconteceu na noite de terça-feira (9), quando a jovem voltava do trabalho. O ex-namorado a acompanhava, aparentemente de forma amigável, e de repente começou a esfaquear a vítima, na rua onde ela morava, no bairro Vila Capixaba, em Cariacica.

Luana morreu no local, com 19 perfurações profundas no corpo. Câmeras de segurança flagraram o momento exato em que tudo aconteceu, por volta das 19h20 . Ao lembrar e comentar sobre as fortes imagens que viu, a delegada Rafaella Aguiar declarou: "Até eu... me deu uma dor no coração" . Apesar de divulgado, o vídeo passou por edição para preservar a família da jovem.

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Rodrigo acabou preso em flagrante por homicídio duplamento qualificado: por impossibilitar a defesa da vítima e por feminicídio. De acordo com a delegada, o assassinato foi premeditado.