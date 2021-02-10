Caso Luana: vídeo mostra momento em que jovem é morta em Cariacica

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O vídeo divulgado pela Polícia Civil no início da noite desta quarta-feira (10) foi editado a fim de preservar a família. No processo de edição, os golpes desferidos pelo assassino foram suprimidos e a cena da vítima caída no chão após os ferimentos também foi borrada. É possível ver o homem fugindo logo após o crime e sendo seguido por um agente da Polícia Militar

Luana Demonier trabalhava como técnica em segurança do trabalho e estava voltando do serviço, quando foi morta pelo ex-companheiro Crédito: Reprodução/Instagram

No início da tarde desta quarta-feira (10), Rodrigo Pires Rosa se entregou na Delegacia da Praia do Canto, em Vitória . No depoimento colhido pelas autoridades, ele confessou ter matado a ex-namorada a facadas. Já detido, ele foi autuado em flagrante por homicídio duplamente qualificado: por impossibilitar a defesa da vítima e por feminicídio.

De acordo com a delegada Rafaella Aguiar, que está à frente da investigação e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), o crime teria sido premeditado. "Ele pegou a faca depois do almoço e acompanhou Luana na volta do trabalho (à noite). Não teve uma discussão para ter sido algo do momento", argumenta.

ASSASSINO JÁ ERA PROCURADO PELA POLÍCIA

Agora indiciado, Rodrigo Pires Rosa já era investigado desde 2015 pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Contra ele, havia dois mandados de prisão em aberto por descumprir medidas protetivas . Ele também responde por mais oito inquéritos policiais, todos relacionados à violência doméstica.

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Ele ainda foi um dos alvos na última edição da Operação Maria’s, realizada em dezembro do ano passado, e em diligências feitas em janeiro, mas em ambas as ocasiões ele não foi localizado. O criminoso confirmou à Polícia Civil que passou a viver em condição de andarilho (sem endereço fixo) quando soube da ordem de prisão.

AMEAÇAS CULMINARAM NA MORTE

Antes de protagonizarem esse crime bárbaro, Luana Demonier e Rodrigo Pires Rose tiveram um relacionamento por um ano e tiveram uma filha que faleceu aos cinco meses de idade , em maio do ano passado, de parada cardiorrespiratória. Segundo a família, ele abandonou as duas assim que a menina nasceu.

Rodrigo Pires Rosa, de 38 anos, também era conhecido como Manjuba ou Rodriguinho Crédito: Reprodução/ TV Gazeta