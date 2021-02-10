Suspeito de matar ex-namorada em Cariacica se entrega à polícia

Há mandados de prisão em aberto contra Rodrigo Pires Rosa, também conhecido como Manjuba ou Rodriguinho Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM), a delegada Rafaella Aguiar afirmou que ele confessou o crime, mas disse não se lembrar do que aconteceu após desferir a primeira facada. À frente do caso, ela acredita que o crime foi premeditado e revelou que a jovem teve 19 perfurações pelo corpo.

"Ele pegou a faca depois do almoço e entrou no mesmo ônibus da vítima. Ele já sabia a rotina, então acredito que ele premeditou. Até porque não teve uma discussão para ele ter agido por raiva do momento" Rafaella Aguiar - Delegada da DHPM

Ainda de acordo com a delegada, ele conversava "amigavelmente" com Luana, instantes antes de retirar a faca debaixo da roupa, sem que a jovem de 25 anos percebesse. O Rodrigo Pires Rosa foi preso em flagrante e autuado por homicídio duplamente qualificado: por impossibilidade de defesa da vítima e por feminicídio.

Por telefone, o pai da vítima afirmou, à reportagem de A Gazeta, ter ficado mais tranquilo com o ex-companheiro da filha detido. "Fico mais confortável com ele preso. Espero agora que a Justiça funcione. O que ele fez com a minha filha não pode ser feito com a vida de outra pessoa", declarou o microempresário Adilson Nunes.

Luana Demonier era técnica de segurança do trabalho e já estava na rua de casa quando foi morta a facadas Crédito: Reprodução/Instagram

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Ele ainda era um dos alvos na última edição da Operação Maria’s, realizada em dezembro de 2020, mas não foi localizado na ocasião. Em janeiro, novas diligências foram realizadas, mas ele também não foi encontrado. Após tomar conhecimento da ordem de prisão, o investigado teria passado a viver em condição de andarilho, sem endereço fixo, o que dificultava a localização.

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O CRIME: 15 FACADAS NA VOLTA DO TRABALHO

Luana Demonier foi morta a facadas no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, enquanto voltava para casa, por volta das 19h dessa terça-feira (9). Ela e o Rodrigo mantiveram um relacionamento por um ano e tiveram uma filha que faleceu aos cinco meses de idade, de parada cardiorrespiratória. Segundo a família, o suspeito abandonou as duas assim que a menina nasceu.