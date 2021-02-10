Luana Demonier foi morta quando voltava do trabalho Crédito: Reprodução/Instagram

Uma equipe da Polícia Militar estava indo em direção à casa da jovem Luana Demonier no momento em que ela foi assassinada pelo ex-namorado Rodrigo Pires Rosa, na noite desta terça-feira (9), no bairro Vila Capixaba, em Cariacica . A Polícia Civil informou que o acusado pegou o mesmo ônibus em que Luana estava no caminho do trabalho, na manhã do crime e, por isso, a vítima acionou a PM.

Uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial próximo à casa de Luana que flagrou o momento em que Rodrigo ataca a vítima. Nas imagens é possível ver uma viatura da polícia passando pela rua dois minutos antes do crime. Demandada pela reportagem de A Gazeta, a PM explicou que uma equipe da Patrulha Maria da Penha esteve na residência de Luana atendendo a uma solicitação da vítima por meio de uma visita tranquilizadora.

Your browser does not support the audio element. Polícia esperava por Luana na rua em que jovem foi morta em Cariacica

A polícia afirmou, também, que logo após o crime, os militares que estavam em frente à casa de Luana desceram a ladeira para tentar deter Rodrigo, mas não o alcançam. Confira nas imagens:

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A nota da PM ainda explica que as visitas tranquilizadoras fazem parte do conjunto de medidas adotadas para a proteção de vítimas de violência doméstica e familiar que possuem Medidas Protetivas de Urgência e são realizadas a partir da solicitação das vítimas, em dias e horários previamente agendados, visando atuar de modo preventivo.

A corporação citou que emprega todos os esforços para que qualquer vítima com medida protetiva seja atendida pela Patrulha Maria da Penha, quando a equipe for acionada em casos de ameaças. "A PM orienta ainda que em casos de ocorrências em andamento, vítimas entrem em contato com o Ciodes 190 imediatamente, para que uma equipe se desloque até o local onde a vítima se encontra. Posteriormente, é importante que a vítima se dirija a uma delegacia, para comunicar o descumprimento da Medida Protetiva", diz a nota.

Por último, a Polícia Militar ressaltou que a conduta padrão em casos de vítimas atendidas pela Lei Maria da Penha e que possuem medidas protetivas são "garantir atendimento humanizado e integrado à mulher em situação de violência, que tenha requerido Medida Protetiva de Urgência, observado o respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana, da não discriminação, bem como da autonomia e autodeterminação das mulheres. Promover a integração dos serviços oferecidos às mulheres em situação de violência, articulando a segurança pública aos demais serviços da Rede de Atendimento e de Enfrentamento à Violência contra a Mulher das áreas da Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos e outras áreas afins".

FRIEZA E CRUELDADE CHOCANTES

A delegada Rafella Aguiar, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), explicou que Rodrigo ameaçou a vítima no coletivo e também entrou no mesmo ônibus que Luana pegou para fazer o caminho de volta. Ela foi assassinada na rua de casa, quando retornava do trabalho.

“Ontem (9) mais cedo, quando a vítima se dirigia para o trabalho, ele já foi no mesmo ônibus que ela e a ameaçou de morte . Foi quando ela acionou a patrulha da Lei Maria da Penha afirmando o que tinha acontecido. No final da tarde, novamente ele pegou o mesmo ônibus que ela. Com as imagens, percebe-se que eles estavam conversando de forma natural, tranquila. De repente, quando estavam na rua da casa dela, ele sacou um facão e deliberadamente começou a esfaqueá-la sem parar”, contou.

A delegada ainda afirmou que a frieza e a crueldade do crime a impressionaram.

“Ao todo, foram 19 facadas que a vítima recebeu. Foi de uma crueldade e uma frieza que, quem vê as imagens, fica chocado. Dos últimos crimes que nós apuramos, foi um dos mais cruéis. Foram tantas facadas e a forma como ele fez, pode-se ver que a vítima tentou lutar pela vida dela, é algo que nos choca”, concluiu Rafaella Aguiar.

O CASO

Segundo a Polícia Militar, assassino confesso de Luana, Rodrigo Pires Rosa, já teria a perseguido outras vezes. Luana tinha uma medida protetiva contra o ex, o que não impediu o crime. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML).

Rodrigo Pires Rosa foi autuado em flagrante por feminicídio e homicídio duplamente qualificado. Ele foi levado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, onde prestou depoimento na tarde desta quarta-feira (10). À noite, o acusado foi passou por exames no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).