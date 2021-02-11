Justiça mantém prisão do assassino da jovem Luana Demonier

A Justiça decidiu manter preso o assassino da jovem Luana Demonier, de 25 anos, morta a facadas em Cariacica. Rodrigo Pires Rosa passou por uma audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (11) e teve sua prisão em flagrante pelo feminicídio convertida em preventiva, ou seja, sem prazo para acabar.
A decisão é da juíza Raquel de Almeida Valinho. A magistrada destacou que a soltura de Rodrigo seria "temerária" e que, caso fosse solto, poderia voltar a cometer os mesmos crimes, intimidar testemunhas e fugir.
Rodrigo Pires Rosa matou Luana a facadas no bairro Vila Capixaba, em Cariacica. Ele já respondia a oito inquéritos por violência doméstica, com um longo histórico de ameaças a vários outras ex-companheiras. Rodrigo também já tinha um mandado de prisão em aberto.
O assassinato aconteceu na noite de terça-feira (9), quando a jovem voltava do trabalho. O ex-namorado a acompanhava, aparentemente de forma amigável, e de repente começou a esfaquear a vítima, na rua onde ela morava, no bairro Vila Capixaba, em Cariacica.
Luana morreu no local, com 19 perfurações profundas no corpo. Câmeras de segurança flagraram o momento exato em que tudo aconteceu, por volta das 19h20. Ao lembrar e comentar sobre as fortes imagens que viu, a delegada Rafaella Aguiar declarou: "Até eu... me deu uma dor no coração" . Apesar de divulgado, o vídeo passou por edição para preservar a família da jovem.
Rodrigo acabou preso em flagrante por homicídio duplamente qualificado: por impossibilitar a defesa da vítima e por feminicídio. De acordo com a delegada, o assassinato foi premeditado. "Ele pegou a faca depois do almoço e acompanhou Luana na volta do trabalho (à noite). Ele já sabia a rotina e não teve uma discussão entre os dois para ele ter agido com raiva no momento da ação. Por isso, acredito que ele premeditou", argumentou Aguiar.