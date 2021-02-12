Casal suspeito de tentar matar mulher após assalto em Guarapari é preso

O crime aconteceu na Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Esthefany Mesquita | A Gazeta

A mulher foi amarrada e esfaqueada na própria casa durante o assalto. A vítima, segundo as investigações, teria permitido a entrada do casal, uma mulher de 18 anos e um adolescente. Dentro da residência, eles teriam anunciado o assalto e tentado matá-la.

De acordo com o delegado titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, Guilherme Eugênio, ao entrar no imóvel, o casal amarrou a vítima com um fio e começou a procurar itens de valor pela casa.

"O casal tentou roubar quatro televisores e diversos outros objetos. Eles levaram até o veículo da vítima e, na tentativa de fuga, colidiram com esse veículo, ainda, na garagem da residência. O casal fugiu a pé com um dos televisores e o controle do portão eletrônico, que foram recuperados", explicou o delegado.