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Crime na Praia do Morro

Casal suspeito de tentar matar mulher após assalto em Guarapari é preso

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic); mais informações sobre o caso serão passadas em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (12)

Publicado em 

11 fev 2021 às 21:43

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 21:43

Delegacia Regional de Guarapari
O crime aconteceu na Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Esthefany Mesquita | A Gazeta
Um casal foi preso nesta quinta-feira (11) suspeito de tentar matar e roubar uma senhora de 57 anos no dia 29 de janeiro na Praia do Morro, em Guarapari. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic). Mais informações sobre o caso serão passadas em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (12).
A mulher foi amarrada e esfaqueada na própria casa durante o assalto. A vítima, segundo as investigações, teria permitido a entrada do casal, uma mulher de 18 anos e um adolescente. Dentro da residência, eles teriam anunciado o assalto e tentado matá-la.

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De acordo com o delegado titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, Guilherme Eugênio, ao entrar no imóvel, o casal amarrou a vítima com um fio e começou a procurar itens de valor pela casa.
"O casal tentou roubar quatro televisores e diversos outros objetos. Eles levaram até o veículo da vítima e, na tentativa de fuga, colidiram com esse veículo, ainda, na garagem da residência. O casal fugiu a pé com um dos televisores e o controle do portão eletrônico, que foram recuperados", explicou o delegado.
A vítima foi encontrada depois da fuga dos suspeitos. Ela estava esfaqueada na altura do tórax. A mulher foi encaminhada a um hospital em estado grave.

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