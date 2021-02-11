Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Dom João Batista

Polícia Civil prende sete envolvidos em duplo homicídio em Vila Velha

Crime aconteceu em março de 2020 e quatro suspeitos de envolvimento ainda estão foragidos; um deles, segundo a polícia, teria participação na morte da menina Alice, de 3 anos
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

11 fev 2021 às 16:55

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 16:55

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
Sete suspeitos de envolvimento no duplo homicídio foram detidos pela Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva
Polícia Civil prendeu sete homens suspeitos de terem participação em um duplo homicídio que aconteceu no dia 13 de março de 2020, no bairro Dom João Batista, em Vila Velha. As prisões aconteceram na última segunda-feira (8). Outros quatro envolvidos no crime ainda estão foragidos, sendo que um deles, segundo a polícia, também teria ligação com a morte da menina Alice, de 3 anos, em fevereiro do ano passado
Segundo o delegado Tarik Souki, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, o bairro Dom João Batista foi um dos que registrou o maior número de homicídios ao longo do ano de 2020. As prisões realizadas durante a operação, conforme informou o delegado, estão diretamente relacionadas com os assassinatos e com o tráfico de drogas local.
"Nós atacamos criminosos que dominavam a venda de entorpecentes nas ruas Vasco Alves e Botafogo e prendemos sete indivíduos. Dos sete, dois são executores, um é intermediador, o outro é o fornecedor de armas e olheiro do grupo e três lideranças. Ali tem uma guerra já conhecida. Dom João Batista foi o bairro mais violento de Vila Velha no ano de 2020. Foram 13 homicídios só nesse bairro", disse.

Suspeitos de envolvimento no duplo-homicídio que ainda estão foragidos

A operação, de acordo com o delegado Souki, visava cumprir sete mandados de prisão e 11 de busca e apreensão, sendo que quatro envolvidos no crime ainda estão foragidos. São eles: Rafael de Oliveira, que segundo a polícia é responsável por mais de dez assassinatos em Vila Velha e Guarapari, William Zanoli, Isaías Themoteo Leão, que seria um dos envolvidos na morte de Alice, e Maykon Herysson Matias Maia. Os suspeitos presos não tiveram os nomes divulgados.
"É importante divulgar a foto dessas lideranças. Uma delas é o William Zanoli, vulgo ‘Terceirão’, que é narcotraficante e homicida responsável por mais de dez homicídios nos municípios de Vila Velha e Guarapari. O outro é o Isaías, vulgo ‘Guerreiro’, que é também narcotraficante e homicida envolvido na morte da criança Alice no dia 9 de fevereiro de 2020. O Rafael Oliveira, narcotraficante e homicida, responsável pelo duplo homicídio ocorrido no dia 25 de dezembro de 2019. E por último o Maykon ‘Bocão’, narcotraficante e homicida que se evadiu do sistema penitenciário", concluiu.
O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, afirmou que a população deve acionar o Disque-Denúncia por meio do 181 para relatar qualquer informação a respeito dos foragidos. "Foram presos sete homens que participaram de um duplo homicídio, cada um teve sua participação nessa ação criminosa. Estamos precisando da ajuda da população, pelo 181, porque ainda tem quatro foragidos. São 11 que participaram desse evento criminoso", destacou.

Veja Também

"Medida protetiva contra monstros é a prisão", diz Coronel Ramalho

Justiça mantém prisão do assassino da jovem Luana Demonier

Menos de um dia após crime, jovem que matou barbeiro é preso em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Grande Vitória Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados