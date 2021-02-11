Polícia Civil prende sete envolvidos em duplo homicídio em Vila Velha

Sete suspeitos de envolvimento no duplo homicídio foram detidos pela Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo o delegado Tarik Souki, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, o bairro Dom João Batista foi um dos que registrou o maior número de homicídios ao longo do ano de 2020. As prisões realizadas durante a operação, conforme informou o delegado, estão diretamente relacionadas com os assassinatos e com o tráfico de drogas local.

"Nós atacamos criminosos que dominavam a venda de entorpecentes nas ruas Vasco Alves e Botafogo e prendemos sete indivíduos. Dos sete, dois são executores, um é intermediador, o outro é o fornecedor de armas e olheiro do grupo e três lideranças. Ali tem uma guerra já conhecida. Dom João Batista foi o bairro mais violento de Vila Velha no ano de 2020. Foram 13 homicídios só nesse bairro", disse.

Suspeitos de envolvimento no duplo-homicídio que ainda estão foragidos

A operação, de acordo com o delegado Souki, visava cumprir sete mandados de prisão e 11 de busca e apreensão, sendo que quatro envolvidos no crime ainda estão foragidos. São eles: Rafael de Oliveira, que segundo a polícia é responsável por mais de dez assassinatos em Vila Velha e Guarapari, William Zanoli, Isaías Themoteo Leão, que seria um dos envolvidos na morte de Alice, e Maykon Herysson Matias Maia. Os suspeitos presos não tiveram os nomes divulgados.

"É importante divulgar a foto dessas lideranças. Uma delas é o William Zanoli, vulgo ‘Terceirão’, que é narcotraficante e homicida responsável por mais de dez homicídios nos municípios de Vila Velha e Guarapari. O outro é o Isaías, vulgo ‘Guerreiro’, que é também narcotraficante e homicida envolvido na morte da criança Alice no dia 9 de fevereiro de 2020. O Rafael Oliveira, narcotraficante e homicida, responsável pelo duplo homicídio ocorrido no dia 25 de dezembro de 2019. E por último o Maykon ‘Bocão’, narcotraficante e homicida que se evadiu do sistema penitenciário", concluiu.