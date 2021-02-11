Polícia Civil prende sete envolvidos em duplo homicídio em Vila Velha

A Polícia Civil prendeu sete homens suspeitos de terem participação em um duplo homicídio que aconteceu no dia 13 de março de 2020, no bairro Dom João Batista, em Vila Velha. As prisões aconteceram na última segunda-feira (8). Outros quatro envolvidos no crime ainda estão foragidos, sendo que um deles, segundo a polícia, também teria ligação com a morte da menina Alice, de 3 anos, em fevereiro do ano passado.
Segundo o delegado Tarik Souki, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, o bairro Dom João Batista foi um dos que registrou o maior número de homicídios ao longo do ano de 2020. As prisões realizadas durante a operação, conforme informou o delegado, estão diretamente relacionadas com os assassinatos e com o tráfico de drogas local.
"Nós atacamos criminosos que dominavam a venda de entorpecentes nas ruas Vasco Alves e Botafogo e prendemos sete indivíduos. Dos sete, dois são executores, um é intermediador, o outro é o fornecedor de armas e olheiro do grupo e três lideranças. Ali tem uma guerra já conhecida. Dom João Batista foi o bairro mais violento de Vila Velha no ano de 2020. Foram 13 homicídios só nesse bairro", disse.
Suspeitos de envolvimento no duplo-homicídio que ainda estão foragidos
A operação, de acordo com o delegado Souki, visava cumprir sete mandados de prisão e 11 de busca e apreensão, sendo que quatro envolvidos no crime ainda estão foragidos. São eles: Rafael de Oliveira, que segundo a polícia é responsável por mais de dez assassinatos em Vila Velha e Guarapari, William Zanoli, Isaías Themoteo Leão, que seria um dos envolvidos na morte de Alice, e Maykon Herysson Matias Maia. Os suspeitos presos não tiveram os nomes divulgados.
"É importante divulgar a foto dessas lideranças. Uma delas é o William Zanoli, vulgo ‘Terceirão’, que é narcotraficante e homicida responsável por mais de dez homicídios nos municípios de Vila Velha e Guarapari. O outro é o Isaías, vulgo ‘Guerreiro’, que é também narcotraficante e homicida envolvido na morte da criança Alice no dia 9 de fevereiro de 2020. O Rafael Oliveira, narcotraficante e homicida, responsável pelo duplo homicídio ocorrido no dia 25 de dezembro de 2019. E por último o Maykon ‘Bocão’, narcotraficante e homicida que se evadiu do sistema penitenciário", concluiu.
O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, afirmou que a população deve acionar o Disque-Denúncia por meio do 181 para relatar qualquer informação a respeito dos foragidos. "Foram presos sete homens que participaram de um duplo homicídio, cada um teve sua participação nessa ação criminosa. Estamos precisando da ajuda da população, pelo 181, porque ainda tem quatro foragidos. São 11 que participaram desse evento criminoso", destacou.