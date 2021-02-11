Homem é preso por agredir ex-mulher com golpes de facão no Sul do ES

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (11) após agredir a ex-mulher com um facão em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. A agressão aconteceu na frente da filha da vítima, de apenas três anos.
Segundo o delegado titular de Itapemirim, Djalma Pereira, o homem foi até a casa onde estava a ex-mulher, na sede de Presidente Kennedy, e durante uma discussão motivada por ciúmes, deu golpes de facão na cabeça da vítima. Depois da agressão, ele pegou a mulher e a criança, que não é filha do agressor, e as colocou num táxi. A mulher contou que durante o trajeto ele dizia que ela seria morta se ele fosse preso.
Um vizinho da mulher denunciou o caso à Polícia Militar. A Guarda Municipal deu apoio à ocorrência e foi até a casa onde o homem havia levado a mulher e a criança. O local era a residência de uma prima do agressor, na localidade de Santa Maria, no interior da cidade. A prima chegou a negar que a vítima, a filha dela e o homem estavam na casa, mas depois os três foram localizadas pelos militares.
A vítima foi levada para o hospital do município, onde recebeu cuidados médicos e passou por exame de corpo de delito. A criança não foi agredida.
A prima do agressor, segundo a Polícia Civil, foi detida e encaminhada para a delegacia de Itapemirim. Ela assinou um termo circunstanciado por favorecimento pessoal ao tentar atrapalhar o trabalho da polícia.
O homem foi autuado por tentativa de homicídio e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes.