Gasoduto é rompido e rodovia é interditada em Cachoeiro de Itapemirim

Gasoduto foi perfurado e rodovia é interditada em Cachoeiro Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um acidente durante um trabalho de perfuração da BR 393, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, deixou os moradores assustados. Durante uma escavação na rodovia, uma tubulação de gás foi rompida e a via precisou ser totalmente interditada para o reparo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal , o fluxo de veículos já foi liberado em meia pista.

O acidente aconteceu no bairro Aeroporto, próximo ao parque de exposições da cidade. Uma equipe da BRK Ambiental, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto, estava realizando um trabalho na rede de água e ocorreu o rompimento acidental de uma tubulação de GNV por volta das 10h.

Momentos após o acidente motoristas que passavam pela rodovia registraram imagens do local. Os trabalhadores se afastam e isolam a via imediatamente. Veja:

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Uma equipe da ES Gás, concessionária responsável pela distribuidora de gás no Espírito Santo, acompanhava a escavação. Em nota, a empresa informou que imediatamente o fornecimento de gás natural foi bloqueado, o que causou interrupção do serviço a apenas um cliente. O vazamento, cuja duração foi de 14 minutos, entre 10h20 e 10h34 – já está sendo reparado pela concessionária.