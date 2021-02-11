Gasoduto é rompido e rodovia é interditada em Cachoeiro de Itapemirim

Um acidente durante um trabalho de perfuração da BR 393, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, deixou os moradores assustados. Durante uma escavação na rodovia, uma tubulação de gás foi rompida e a via precisou ser totalmente interditada para o reparo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o fluxo de veículos já foi liberado em meia pista.
O acidente aconteceu no bairro Aeroporto, próximo ao parque de exposições da cidade. Uma equipe da BRK Ambiental, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto, estava realizando um trabalho na rede de água e ocorreu o rompimento acidental de uma tubulação de GNV por volta das 10h.
Momentos após o acidente motoristas que passavam pela rodovia registraram imagens do local. Os trabalhadores se afastam e isolam a via imediatamente. Veja:
Uma equipe da ES Gás, concessionária responsável pela distribuidora de gás no Espírito Santo, acompanhava a escavação. Em nota, a empresa informou que imediatamente o fornecimento de gás natural foi bloqueado, o que causou interrupção do serviço a apenas um cliente. O vazamento, cuja duração foi de 14 minutos, entre 10h20 e 10h34 – já está sendo reparado pela concessionária.
A ES Gás informou ainda que faz constantemente o trabalho de gestão de faixas de dutos, com o objetivo de garantir que interferências externas não afetem a rede de gás, assegurando o fornecimento contínuo do insumo e a segurança da população.