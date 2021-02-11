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Som portátil e automotivo

Marataízes proíbe caixas de som nas praias e ruas no carnaval

Eventos e aglomerações, mesmo que particulares, também estão proibidos no município
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

11 fev 2021 às 13:27

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 13:27

Eventos e aglomerações, mesmo que particulares, também estão proibidas no município, entre os dias 12 e 21 deste mês
Marataízes proíbe som portátil e automotivo em praias e ruas no carnaval Crédito: Prefeitura de Marataízes
A Prefeitura de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, divulgou uma nova regra para quem for passar a temporada de carnaval no município. Além da suspensão de festas e eventos entre os dias 12 e 21 deste mês, que já estavam proibidos, agora, não é permitido a permanência e circulação de instrumentos amplificadores de som, bem como som automotivo e equipamentos sonoros portáteis em praias e ruas.
A decisão de proibir caixas de som, aparelhos portáteis e som automotivo foi incluída no Decreto-E nº 742, de 3 de fevereiro de 2021. Segundo a prefeitura, as equipes de Fiscalização ou a Guarda Civil Municipal podem apreender os equipamentos.
A prefeitura disse ainda que uma força-tarefa será montada para dispersar aglomerações e punir quem insistir em descumprir as recomendações das autoridades em saúde, para combater o contágio do coronavírus.
De acordo com a prefeitura, outras medidas de restrições também poderão ser tomadas, levando em consideração a classificação do município no Mapa de Risco do governo do Estado. Nesta semana, Marataízes está classificado no risco moderado para a transmissão do novo coronavírus.

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