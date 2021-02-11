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Bancos não vão abrir na segunda e na terça de Carnaval

Mesmo com a revogação do feriado em algumas cidades e Estados, a organização bancária decidiu manter o fechamento

Publicado em 

11 fev 2021 às 10:06

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 10:06

Bradesco tem 40 agências bancárias no Espírito Santo
Agências vão manter calendário original do feriado Crédito: Google Earth
Em razão da pandemia da Covid-19, muitos Estados e munícipios brasileiros revogaram seus pontos facultativos e cancelaram suas festas e desfiles de Carnaval.
Apesar disso, a Federação Brasileira de Bancos (Febrabab) informa que, de acordo resolução do Banco Central, o calendário de feriados bancários está mantido e nos dias 15 e 16 - segunda e terça-feira de carnaval - não haverá atendimento ao público nas agências.
Na quarta-feira de cinzas (17) o início do expediente será às 12h, com encerramento em horário normal de fechamento das agências.

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