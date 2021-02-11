Veja o que funciona durante o período de carnaval na Grande Vitória

Muitos supermercados vão funcionar em horário normal durante o carnaval Crédito: Pixabay

Listamos abaixo o horário de funcionamento de shoppings, supermercados e órgãos públicos municipais da Grande Vitória durante o carnaval.

SUPERMERCADOS

Extrabom e Extraplus

Todas as lojas da Grande Vitória funcionam em horário normal durante o carnaval.

Atacado Vem

Todas as lojas da Grande Vitória funcionam em horário normal durante o carnaval.

OK Supermercados

Domingo (14)

As lojas do OK Superatacado da Serra, Vila Velha, Cariacica e Vitória funcionam das 8h às 15h.

OK Superatacado do Shopping Moxuara, em Cariacica, funciona das 8h às 18h. Segunda (15)

As lojas do OK Superatacado na Serra, Vila Velha, Cariacica e Vitória funcionam das 8h às 18h. Terça (16)

As lojas do OK Superatacado na Serra, Vila Velha, Cariacica e Vitória funcionam das 8h às 18h. Quarta (17)

Todas as unidades do OK Superatacado e OK Hipermercado funcionam em horário normal, das 8h às 22h.

Carone

Segunda (15) e terça (16)

Carone de Jardim da Penha funciona das 8h às 23h;

Caroninho e Carone de Campo Grande funcionam das 8h às 21h;

Todas as demais lojas abrem das 8h às 22h.

Shoppings vão abrir normalmente no carnaval Crédito: Divulgação/Camilla Baptistin

SHOPPINGS

Shopping Vitória

As lojas vão funcionar em horário normal durante o carnaval.

Lojas/Stands

Segunda a sábado, 10h às 22h;

Domingo, 14h às 21h; e facultativo de 13h às 14h e 21h às 22h. Operações de Alimentação

Segunda-feira a sábado, 10h às 22h;

Domingo, 11h às 16h.

Boulevard Shopping Vila Velha

Sábado (13)

Lojas/Stands 10h às 22h;

Praça de Alimentação/Lazer 10h às 22h;

Extrabom 10h às 22h30. Domingo (14)

Lojas/Stands 13h às 21h;

Praça de Alimentação/Lazer 11h às 16h;

Extrabom 10h às 21h. De 15 a 17

Lojas/Stands 10h às 22h;

Praça de Alimentação/Lazer 10h às 22h;

Extrabom 10 às 22h30.

Shopping Jardins

Domingo (14)

Lojas e quiosques fechados;

Cafeteria: das 9h às 23h;

Praça de Alimentação: das 11h às 23h. Segunda e terça (15 e 16)

Lojas e quiosques: aberto das 9h às 21h;

Cafeteria: das 9h às 23h;

Praça de Alimentação: das 11h às 23h. Quarta (17)

Lojas e quiosques: aberto das 12h às 21h;

Cafeteria: das 9h às 23h;

Praça de Alimentação: das 11 às 23 horas.

Shopping Vila Velha

Sábado (13/02)

Lojas e quiosques: 10h às 22h;

Alimentação: 10h às 22h. Domingo (14/02)

Lojas e quiosques: 14h às 21h (facultativo de 12h às 14h);

Alimentação: 11h às 16h. Segunda, terça e quarta (15, 16 e 17/02)

Lojas e quiosques: 10h às 22h;

Alimentação: 10h às 22h.

Masterplace Mall

Sábado (13)

Funcionamento normal de 9h às 21h. Domingo (14)

O centro de compras irá funcionar de 8h às 15h. Segunda (15)

As lojas estarão aberas de 9h às 14h. Terça-feira (16)

A abertura das lojas de galeria e praça de alimentação é facultativa, sendo o horário permitido de 9h às 14h. Quarta-feira (17)

O funcionamento é de 12h até as 21h.

Shopping Mestre Álvaro

Sábado (13)

Lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam de 10h às 22h. Domingo (14)

Lojas e quiosques abrem de 13h às 21h;

Praça de alimentação e lazer funcionam de 11h às 16h. Segunda (15), terça (16) e quarta (17)

Lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam de 10h às 22h.

Shopping Moxuara

Sábado (13)

Lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam de 10h às 22h. Domingo (14)

Lojas e quiosques abrem de 13h às 21h;

Praça de alimentação e lazer funcionam de 11h às 16h. Segunda (15), terça (16) e quarta (17)

Lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam de 10h às 22h.

Polo de Moda da Glória

Segunda-feira (15) e terça-feira (16)

Lojas abertas de 9h às 16h. Quarta-feira (17)

Lojas abertas de 9h às 18h.

As agências bancárias ficarão fechadas na segunda e na terça de carnaval Crédito: Bela Azoubel/MyPhoto Press/Folhapress

BANCOS

GOVERNO DO ESTADO

O governo do Estado estabeleceu ponto facultativo nas repartições públicas do Executivo estadual durante o período do carnaval. Não haverá expediente nos órgãos das administrações direta e indireta nos dias 15, 16 e até às 12 horas do dia 17 de fevereiro de 2021. A medida exclui as instituições que desempenham serviços essenciais, que tenham o funcionamento ininterrupto ou regime de escala.

PREFEITURAS

Prefeitura de Vitória

A Prefeitura Municipal de Vitória não decretou ponto facultativo nos próximos dias 15 e 16 de fevereiro, segunda e terça-feira de carnaval. Com a decisão, tanto o expediente administrativo da Prefeitura Municipal de Vitória quanto o funcionamento do comércio ocorrerão normalmente.

“Em se tratando de, agora, serem considerados dias úteis as referidas datas, contamos também com o apoio e com a conscientização da população no sentido de evitar a formação, bem como participar de qualquer aglomeração ou evento que coloque em risco à coletividade. A determinação foi tomada no último dia 21 de janeiro, respeitando a necessidade de se observar o calendário de vacinação contra a Covid 19. A prioridade da administração do município é cuidar das pessoas e salvar vidas”, diz a nota enviada pela prefeitura.

Prefeitura de Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha informou que irá manter o ponto facultativo na cidade, acompanhando o decreto do governo do Estado, nos dias 15, 16 e 17. Mas os serviços essenciais, como o Pronto Atendimento da Glória, continuam funcionando 24h. Ações preventivas em conjunto entre a Guarda Municipal, Fiscalização de Postura, Serviços Urbanos e outras agências do município serão realizadas para prevenção de aglomerações em pontos estratégicos da cidade.

Prefeitura da Serra

A Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Serra informa que não será publicado decreto de ponto facultativo. Nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro a Prefeitura e todas as repartições públicas municipais funcionarão normalmente.

Prefeitura de Cariacica

O município decretou ponto facultativo nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro

O Pronto Atendimento 24 horas do Trevo de Alto Lage – que abriga os PAs Adulto e Infantil – funciona normalmente, nos dias 15, 16 e 17. O Pronto Atendimento Abelardo Corrêa Neto, o PA de Flexal II, também irá funcionar 24h durante todo o feriado. Também estarão funcionando os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I, das 7h às 17h.

A Farmácia Central, em Alto Lage, abrirá das 8h às 18h, durante todo o feriado prolongado. Durante o feriado, porém, não haverá entrega de medicação controlada, somente a medicação básica.

Nos dias 15, 16 e 17 a Vigilância Epidemiológica estará de plantão, das 8h às 17h, recebendo exames e dando orientações aos pacientes com Covid-19. Já as unidades de saúde estarão fechadas.

A Central de Atendimento Municipal sobre Coronavírus não funcionará durante o feriado.

Durante todo o feriado, a Defesa Civil estará em plantão 24 horas. Caso haja emergências, os telefones de contato são 9 8831-6000 ou 199.

O Conselho Tutelar de Cariacica funciona 24 horas nos fins de semana e feriados. Nos dias 15, 16 e 17 não será diferente. Os números do plantão são: 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302.

Nos dias 15, 16 e 17, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), de Campo Grande, atenderá somente o Auxílio Funeral, o número é o 98148-0334. Já os Cras estarão fechados.

Nos dias 15, 16 e 17 o Serviço de Abordagem Social funcionará das 8h às 16h. O número do plantão é 98875-1261.

Os serviços de varrição serão mantidos nas principais vias do município, assim como a coleta de lixo domiciliar.

CORREIOS