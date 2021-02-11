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Folia diferente

Veja o que funciona durante o período de carnaval na Grande Vitória

Por conta da pandemia de Covid-19, algumas prefeituras optaram por não decretar ponto facultativo na segunda-feira (15) e na terça-feira (16)
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

11 fev 2021 às 10:50

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 10:50

Supermercado, compras
Muitos supermercados vão funcionar em horário normal durante o carnaval Crédito: Pixabay
Não vai ter folia, nem bloquinho. Em alguns casos, não vai ter nem feriado. Por conta da pandemia de Covid-19, algumas prefeituras optaram por não decretar ponto facultativo nas próximas segunda-feira (15) e terça-feira (16). Dessa forma, muitos comércios e algumas repartições públicas vão funcionar em horário normal durante o carnaval.
Listamos abaixo o horário de funcionamento de shoppings, supermercados e órgãos públicos municipais da Grande Vitória durante o carnaval.

SUPERMERCADOS

Extrabom e Extraplus   
  • Todas as lojas da Grande Vitória funcionam em horário normal durante o carnaval.
Atacado Vem 
  • Todas as lojas da Grande Vitória funcionam em horário normal durante o carnaval.
OK Supermercados 
Domingo (14)
  • As lojas do OK Superatacado da Serra, Vila Velha, Cariacica e Vitória funcionam das 8h às 15h.
  • OK Superatacado do Shopping Moxuara, em Cariacica, funciona das 8h às 18h.
 Segunda (15)
  • As lojas do OK Superatacado na Serra, Vila Velha, Cariacica e Vitória funcionam das 8h às 18h.
Terça (16)
  • As lojas do OK Superatacado na Serra, Vila Velha, Cariacica e Vitória funcionam das 8h às 18h.
 Quarta (17)
  • Todas as unidades do OK Superatacado e OK Hipermercado funcionam em horário normal, das 8h às 22h.
Carone 
Segunda (15) e terça (16)
  • Carone de Jardim da Penha funciona das 8h às 23h;
  • Caroninho e Carone de Campo Grande funcionam das 8h às 21h;
  • Todas as demais lojas abrem das 8h às 22h.   
Shopping Vitória completa 27 anos de história no mercado capixaba
Shoppings vão abrir normalmente no carnaval Crédito: Divulgação/Camilla Baptistin

SHOPPINGS

Shopping Vitória
As lojas vão funcionar em horário normal durante o carnaval.
Lojas/Stands
  • Segunda a sábado, 10h às 22h;
  • Domingo, 14h às 21h; e facultativo de 13h às 14h e 21h às 22h. 
Operações de Alimentação
  • Segunda-feira a sábado, 10h às 22h;
  • Domingo, 11h às 16h.
Boulevard Shopping Vila Velha
Sábado (13)
  • Lojas/Stands 10h às 22h; 
  • Praça de Alimentação/Lazer 10h às 22h;
  • Extrabom 10h às 22h30.
Domingo (14)
  • Lojas/Stands 13h às 21h; 
  •  Praça de Alimentação/Lazer 11h às 16h; 
  •  Extrabom 10h às 21h.
De 15 a 17 
  • Lojas/Stands 10h às 22h; 
  • Praça de Alimentação/Lazer 10h às 22h; 
  • Extrabom 10 às 22h30.
Shopping Jardins
Domingo (14)
  • Lojas e quiosques fechados;
  • Cafeteria: das 9h às 23h;
  • Praça de Alimentação: das 11h às 23h.
Segunda e terça (15 e 16)
  • Lojas e quiosques: aberto das 9h às 21h;
  • Cafeteria: das 9h às 23h;
  • Praça de Alimentação: das 11h às 23h.
 Quarta (17)
  • Lojas e quiosques: aberto das 12h às 21h;
  • Cafeteria: das 9h às 23h;
  • Praça de Alimentação: das 11 às 23 horas.
Shopping Vila Velha
Sábado (13/02)
  • Lojas e quiosques: 10h às 22h;
  • Alimentação: 10h às 22h.
Domingo (14/02)
  • Lojas e quiosques: 14h às 21h (facultativo de 12h às 14h);
  • Alimentação: 11h às 16h.
Segunda, terça e quarta (15, 16 e 17/02)
  • Lojas e quiosques: 10h às 22h;
  • Alimentação: 10h às 22h.

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Sem música e sem bloco: as regras das prefeituras do ES para o carnaval

Masterplace Mall 
Sábado (13)
  • Funcionamento normal de 9h às 21h.
 Domingo (14)
  • O centro de compras irá funcionar de 8h às 15h.
 Segunda (15)
  • As lojas estarão aberas de 9h às 14h.  
 Terça-feira (16)
  • A abertura das lojas de galeria e praça de alimentação é facultativa, sendo o horário permitido de 9h às 14h.
 Quarta-feira (17)
  • O funcionamento é de 12h até as 21h.
Shopping Mestre Álvaro 
Sábado (13)
  • Lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam de 10h às 22h.
 Domingo (14)
  • Lojas e quiosques abrem de 13h às 21h;
  • Praça de alimentação e lazer funcionam de 11h às 16h.
 Segunda (15), terça (16) e quarta (17)
  •   Lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam de 10h às 22h.
Shopping Moxuara 
Sábado (13)
  • Lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam de 10h às 22h.
 Domingo (14)
  • Lojas e quiosques abrem de 13h às 21h;
  • Praça de alimentação e lazer funcionam de 11h às 16h.
 Segunda (15), terça (16) e quarta (17)
  •   Lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam de 10h às 22h.
Polo de Moda da Glória
Segunda-feira (15) e terça-feira (16)
  • Lojas abertas de 9h às 16h. 
 Quarta-feira (17)
  • Lojas abertas de 9h às 18h.
Banco do Brasil lança dois programas de desligamento para corte de funcionários
As agências bancárias ficarão fechadas na segunda e na terça de carnaval Crédito: Bela Azoubel/MyPhoto Press/Folhapress

BANCOS

A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) informou que, em razão de resolução do Banco Central do Brasil, o calendário de feriados bancários está mantido e nos dias 15 e 16 de fevereiro - segunda e terça-feira de carnaval. Nesses dias não haverá atendimento ao público nas agências. Já na Quarta-Feira de Cinzas (17) o início do expediente será às 12h, no horário local, com encerramento em horário normal de fechamento das agências.

GOVERNO DO ESTADO

O governo do Estado estabeleceu ponto facultativo nas repartições públicas do Executivo estadual durante o período do carnaval.  Não haverá expediente nos órgãos das administrações direta e indireta nos dias 15, 16 e até às 12 horas do dia 17 de fevereiro de 2021. A medida exclui as instituições que desempenham serviços essenciais, que tenham o funcionamento ininterrupto ou regime de escala.

PREFEITURAS

Prefeitura de Vitória

A Prefeitura Municipal de Vitória não decretou ponto facultativo nos próximos dias 15 e 16 de fevereiro, segunda e terça-feira de carnaval. Com a decisão, tanto o expediente administrativo da Prefeitura Municipal de Vitória quanto o funcionamento do comércio ocorrerão normalmente.
“Em se tratando de, agora, serem considerados dias úteis as referidas datas, contamos também com o apoio e com a conscientização da população no sentido de evitar a formação, bem como participar de qualquer aglomeração ou evento que coloque em risco à coletividade. A determinação foi tomada no último dia 21 de janeiro, respeitando a necessidade de se observar o calendário de vacinação contra a Covid 19. A prioridade da administração do município é cuidar das pessoas e salvar vidas”, diz a nota enviada pela prefeitura.

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Prefeitura de Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha informou que irá manter o ponto facultativo na cidade, acompanhando o decreto do governo do Estado, nos dias 15, 16 e 17. Mas os serviços essenciais, como o Pronto Atendimento da Glória, continuam funcionando 24h. Ações preventivas em conjunto entre a Guarda Municipal, Fiscalização de Postura, Serviços Urbanos e outras agências do município serão realizadas para prevenção de aglomerações em pontos estratégicos da cidade.

Prefeitura da Serra

A Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Serra informa que não será publicado decreto de ponto facultativo. Nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro a Prefeitura e todas as repartições públicas municipais funcionarão normalmente.

Prefeitura de Cariacica

O município decretou ponto facultativo nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro 
  • O Pronto Atendimento 24 horas do Trevo de Alto Lage – que abriga os PAs Adulto e Infantil – funciona normalmente, nos dias 15, 16 e 17. O Pronto Atendimento Abelardo Corrêa Neto, o PA de Flexal II, também irá funcionar 24h durante todo o feriado. Também estarão funcionando os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I, das 7h às 17h.  
  • A Farmácia Central, em Alto Lage, abrirá das 8h às 18h, durante todo o feriado prolongado. Durante o feriado, porém, não haverá entrega de medicação controlada, somente a medicação básica.    
  • Nos dias 15, 16 e 17 a Vigilância Epidemiológica estará de plantão, das 8h às 17h, recebendo exames e dando orientações aos pacientes com Covid-19.  Já as unidades de saúde estarão fechadas.
  • A Central de Atendimento Municipal sobre Coronavírus não funcionará durante o feriado.
  • Durante todo o feriado, a Defesa Civil estará em plantão 24 horas. Caso haja emergências, os telefones de contato são 9 8831-6000 ou 199.      
  • O Conselho Tutelar de Cariacica funciona 24 horas nos fins de semana e feriados. Nos dias 15, 16 e 17 não será diferente. Os números do plantão são: 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302.    
  • Nos dias 15, 16 e 17, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), de Campo Grande, atenderá somente o Auxílio Funeral, o número é o 98148-0334. Já os Cras estarão fechados.  
  • Nos dias 15, 16 e 17 o Serviço de Abordagem Social funcionará das 8h às 16h. O número do plantão é 98875-1261.      
  • Os serviços de varrição serão mantidos nas principais vias do município, assim como a coleta de lixo domiciliar.

CORREIOS

A Superintendência Estadual dos Correios também optou por suspender o feriado de carnaval. Dessa forma, haverá atendimento normal nas agências e entrega de objetos postais na segunda (15) e na terça-feira (16) de carnaval, e também na Quarta-Feira de Cinzas (17).  A Central de Atendimento dos Correios (CAC) atenderá normalmente nessas datas, das 8h às 20h.

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