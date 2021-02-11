Veja o que funciona durante o período de carnaval na Grande Vitória

Não vai ter folia, nem bloquinho. Em alguns casos, não vai ter nem feriado. Por conta da pandemia de Covid-19, algumas prefeituras optaram por não decretar ponto facultativo nas próximas segunda-feira (15) e terça-feira (16). Dessa forma, muitos comércios e algumas repartições públicas vão funcionar em horário normal durante o carnaval.
Listamos abaixo o horário de funcionamento de shoppings, supermercados e órgãos públicos municipais da Grande Vitória durante o carnaval.
SUPERMERCADOS
Extrabom e Extraplus
- Todas as lojas da Grande Vitória funcionam em horário normal durante o carnaval.
Atacado Vem
- Todas as lojas da Grande Vitória funcionam em horário normal durante o carnaval.
OK Supermercados
Domingo (14)
- As lojas do OK Superatacado da Serra, Vila Velha, Cariacica e Vitória funcionam das 8h às 15h.
- OK Superatacado do Shopping Moxuara, em Cariacica, funciona das 8h às 18h.
- As lojas do OK Superatacado na Serra, Vila Velha, Cariacica e Vitória funcionam das 8h às 18h.
- As lojas do OK Superatacado na Serra, Vila Velha, Cariacica e Vitória funcionam das 8h às 18h.
- Todas as unidades do OK Superatacado e OK Hipermercado funcionam em horário normal, das 8h às 22h.
Carone
Segunda (15) e terça (16)
Segunda (15) e terça (16)
- Carone de Jardim da Penha funciona das 8h às 23h;
- Caroninho e Carone de Campo Grande funcionam das 8h às 21h;
- Todas as demais lojas abrem das 8h às 22h.
SHOPPINGS
Shopping Vitória
As lojas vão funcionar em horário normal durante o carnaval.
Lojas/Stands
As lojas vão funcionar em horário normal durante o carnaval.
Lojas/Stands
- Segunda a sábado, 10h às 22h;
- Domingo, 14h às 21h; e facultativo de 13h às 14h e 21h às 22h.
- Segunda-feira a sábado, 10h às 22h;
- Domingo, 11h às 16h.
Boulevard Shopping Vila Velha
Sábado (13)
Sábado (13)
- Lojas/Stands 10h às 22h;
- Praça de Alimentação/Lazer 10h às 22h;
- Extrabom 10h às 22h30.
- Lojas/Stands 13h às 21h;
- Praça de Alimentação/Lazer 11h às 16h;
- Extrabom 10h às 21h.
- Lojas/Stands 10h às 22h;
- Praça de Alimentação/Lazer 10h às 22h;
- Extrabom 10 às 22h30.
Shopping Jardins
Domingo (14)
Domingo (14)
- Lojas e quiosques fechados;
- Cafeteria: das 9h às 23h;
- Praça de Alimentação: das 11h às 23h.
- Lojas e quiosques: aberto das 9h às 21h;
- Cafeteria: das 9h às 23h;
- Praça de Alimentação: das 11h às 23h.
- Lojas e quiosques: aberto das 12h às 21h;
- Cafeteria: das 9h às 23h;
- Praça de Alimentação: das 11 às 23 horas.
Shopping Vila Velha
Sábado (13/02)
Sábado (13/02)
- Lojas e quiosques: 10h às 22h;
- Alimentação: 10h às 22h.
- Lojas e quiosques: 14h às 21h (facultativo de 12h às 14h);
- Alimentação: 11h às 16h.
- Lojas e quiosques: 10h às 22h;
- Alimentação: 10h às 22h.
Masterplace Mall
Sábado (13)
Sábado (13)
- Funcionamento normal de 9h às 21h.
- O centro de compras irá funcionar de 8h às 15h.
- As lojas estarão aberas de 9h às 14h.
- A abertura das lojas de galeria e praça de alimentação é facultativa, sendo o horário permitido de 9h às 14h.
- O funcionamento é de 12h até as 21h.
Shopping Mestre Álvaro
Sábado (13)
Sábado (13)
- Lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam de 10h às 22h.
- Lojas e quiosques abrem de 13h às 21h;
- Praça de alimentação e lazer funcionam de 11h às 16h.
- Lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam de 10h às 22h.
Shopping Moxuara
Sábado (13)
Sábado (13)
- Lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam de 10h às 22h.
- Lojas e quiosques abrem de 13h às 21h;
- Praça de alimentação e lazer funcionam de 11h às 16h.
- Lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam de 10h às 22h.
Polo de Moda da Glória
Segunda-feira (15) e terça-feira (16)
Segunda-feira (15) e terça-feira (16)
- Lojas abertas de 9h às 16h.
- Lojas abertas de 9h às 18h.
BANCOS
A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) informou que, em razão de resolução do Banco Central do Brasil, o calendário de feriados bancários está mantido e nos dias 15 e 16 de fevereiro - segunda e terça-feira de carnaval. Nesses dias não haverá atendimento ao público nas agências. Já na Quarta-Feira de Cinzas (17) o início do expediente será às 12h, no horário local, com encerramento em horário normal de fechamento das agências.
GOVERNO DO ESTADO
O governo do Estado estabeleceu ponto facultativo nas repartições públicas do Executivo estadual durante o período do carnaval. Não haverá expediente nos órgãos das administrações direta e indireta nos dias 15, 16 e até às 12 horas do dia 17 de fevereiro de 2021. A medida exclui as instituições que desempenham serviços essenciais, que tenham o funcionamento ininterrupto ou regime de escala.
PREFEITURAS
Prefeitura de Vitória
A Prefeitura Municipal de Vitória não decretou ponto facultativo nos próximos dias 15 e 16 de fevereiro, segunda e terça-feira de carnaval. Com a decisão, tanto o expediente administrativo da Prefeitura Municipal de Vitória quanto o funcionamento do comércio ocorrerão normalmente.
“Em se tratando de, agora, serem considerados dias úteis as referidas datas, contamos também com o apoio e com a conscientização da população no sentido de evitar a formação, bem como participar de qualquer aglomeração ou evento que coloque em risco à coletividade. A determinação foi tomada no último dia 21 de janeiro, respeitando a necessidade de se observar o calendário de vacinação contra a Covid 19. A prioridade da administração do município é cuidar das pessoas e salvar vidas”, diz a nota enviada pela prefeitura.
Prefeitura de Vila Velha
A Prefeitura de Vila Velha informou que irá manter o ponto facultativo na cidade, acompanhando o decreto do governo do Estado, nos dias 15, 16 e 17. Mas os serviços essenciais, como o Pronto Atendimento da Glória, continuam funcionando 24h. Ações preventivas em conjunto entre a Guarda Municipal, Fiscalização de Postura, Serviços Urbanos e outras agências do município serão realizadas para prevenção de aglomerações em pontos estratégicos da cidade.
Prefeitura da Serra
A Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Serra informa que não será publicado decreto de ponto facultativo. Nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro a Prefeitura e todas as repartições públicas municipais funcionarão normalmente.
Prefeitura de Cariacica
O município decretou ponto facultativo nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro
- O Pronto Atendimento 24 horas do Trevo de Alto Lage – que abriga os PAs Adulto e Infantil – funciona normalmente, nos dias 15, 16 e 17. O Pronto Atendimento Abelardo Corrêa Neto, o PA de Flexal II, também irá funcionar 24h durante todo o feriado. Também estarão funcionando os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I, das 7h às 17h.
- A Farmácia Central, em Alto Lage, abrirá das 8h às 18h, durante todo o feriado prolongado. Durante o feriado, porém, não haverá entrega de medicação controlada, somente a medicação básica.
- Nos dias 15, 16 e 17 a Vigilância Epidemiológica estará de plantão, das 8h às 17h, recebendo exames e dando orientações aos pacientes com Covid-19. Já as unidades de saúde estarão fechadas.
- A Central de Atendimento Municipal sobre Coronavírus não funcionará durante o feriado.
- Durante todo o feriado, a Defesa Civil estará em plantão 24 horas. Caso haja emergências, os telefones de contato são 9 8831-6000 ou 199.
- O Conselho Tutelar de Cariacica funciona 24 horas nos fins de semana e feriados. Nos dias 15, 16 e 17 não será diferente. Os números do plantão são: 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302.
- Nos dias 15, 16 e 17, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), de Campo Grande, atenderá somente o Auxílio Funeral, o número é o 98148-0334. Já os Cras estarão fechados.
- Nos dias 15, 16 e 17 o Serviço de Abordagem Social funcionará das 8h às 16h. O número do plantão é 98875-1261.
- Os serviços de varrição serão mantidos nas principais vias do município, assim como a coleta de lixo domiciliar.
CORREIOS
A Superintendência Estadual dos Correios também optou por suspender o feriado de carnaval. Dessa forma, haverá atendimento normal nas agências e entrega de objetos postais na segunda (15) e na terça-feira (16) de carnaval, e também na Quarta-Feira de Cinzas (17). A Central de Atendimento dos Correios (CAC) atenderá normalmente nessas datas, das 8h às 20h.