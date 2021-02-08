Domingo (14/02) terá live de carnaval com Bell Marques

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SHOW
Bell Marques
O cantor baiano se apresentará no domingo de carnaval em live. A apresentação ocorrerá em seu canal no YouTube, às 16h.
1º Carnaval On-line de Vitória
No dia 14, acontecem as últimas lives musicais de carnaval da Prefeitura municipal de Vitória (PMV). As apresentações começam às 15h, no canal no YouTube da PMV. As atrações serão: Nil Noslin (15h); Pedro Nó na Madeira (16h); Felipe Pelissari (17h); Marcos Bifão (18h); Marcelo Ribeiro (19h); Banda Latinidades (20h); Raphael Morais (21h); Gastação Infinita (22h); DJ Alien(23h).
Sergio Rouver
O saxofonista se apresenta às 13h, no bistrô A Oca (Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória). No repertório, grandes sucessos da MPB e da música mundial. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 98825-6714.
Festival Rec-Beat
A partir das 15h, o festival será exibido em seu canal no YouTube. Ele reúne apresentações gravadas em locais históricos de São Paulo e Recife. Estarão reunidos espetáculos de: O Terno; Luiza Lian; Matheus Aleluia; Céu; MC Troia; Getúlio Abelha; Spokfrevo Orquestra; Ilú Obá de Mim; Rubens Oliveira e Laís Assis.
Monique Rocha
A cantora capixaba de samba apresentará a live "Sou Negra" no Festival Cultura Conecta. A transmissão ocorrerá às 19h, no canal no YouTube e perfil do Facebook da Secult - ES.
Bloco da Preta
A cantora Preta Gil fará show live de carnaval começando às 16h, em seu canal no YouTube.
Luísa Sonza
A cantora estará participando de live do "Carnatinder". A participação virtual da artista ainda não tem data confirmada pela organização do evento, mas sua transmissão ocorrerá no canal no YouTube da loira.
TEATRO
É Tudo Família
Espetáculo virtual inspirado no livro homônimo, de Alexandra Maxeiner. Com temporada de 24 de janeiro a 28 de fevereiro, aos domingos, 11h. Sua transmissão ocorre no Zoom, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. O ingresso gratuito está disponível no site Sympla.
Heróis às Avessas
Espetáculo on-line com direção de Diego Camargos e atuação de Adriana Birolli junto a Alexandre Contini. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: a R$ 20 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos. Duração: 60 min.
Tenho Morada em Mim
Apresentação digital com texto e atuação de Lucélia Pontes. Sua transmissão corre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 10 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Classificação: 16 anos. Duração: 55 minutos. Temporada: de 31 de janeiro a 15 de fevereiro, domingos e segundas, às 19h.
Polaroides Secretas - Por Trás dos Rótulos
Com atuação de Guilherme Barcelos, Marília Viana, Roberta Azevedo e Stephanie Degreas, o espetáculo digital é uma criação coletiva, desenvolvida a partir da obra de Andy Warhol. Temporada: 5 a 28 de fevereiro, sexta, sábado e domingo, às 20h. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser adquiridos no site Sympla. Classificação Indicativa: 12 anos. Duração: 40 minutos.
Abuso
Espetáculo digital com dramaturgia e direção de Alessandra Gelio. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 10 a R$ 100. Venda: no site Sympla.
Indira Nascimento
Às 20h, a cantora irá se apresenta um ensaio cênico virtual do Itaú Cultural. A apresentação "Ensaio sobre Ter Voz" é gratuita ocorrerá no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos. Classificação: livre.