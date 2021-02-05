Vitória terá carnaval on-line a partir do dia 12; confira a programação

Ainda com o futuro indefinido em relação aos desfiles da escolas de samba capixaba em 2021, a Secretaria Municipal de Cultura da capital lança, na próxima sexta-feira (12), o 1º Carnaval On-line de Vitória.
As lives acontecem de 12 a 14 de fevereiro, com transmissão pelo YouTube da Prefeitura de Vitória. As atrações selecionadas foram contempladas pelo edital "Arte em Casa", lançado em 2020 com o formato de auxílio emergencial. A iniciativa teve o intuito de apoiar artistas com as atividades paralisadas por conta da pandemia do novo coronavírus.
Por conta do necessário isolamento social, cada atração selecionada vai gravar um vídeo em casa, enviando para a Semc. Ao todo, devem ser 22 horas de transmissão, divididas em três dias.
“De fato tornou-se inviável realizar o Carnaval como estamos acostumados. Ainda vivemos a realidade de uma pandemia sem precedentes e que exige muitos cuidados, entre eles o isolamento social, que nos impõe um cenário, a princípio, mais individualista", acredita Luciano Gagno, subsecretário de cultura de Vitória.
"O Carnaval On-line de Vitória vem com essa missão, romper essa barreira e misturar ritmos, sons, culturas e pessoas, ainda que cada um na sua casa”, complementou.
A festa promete ser bem eclética, misturando vários ritmos, do samba à música eletrônica, passando pelo sertanejo, rock, pop e forró. Entre os selecionados, estão Duo Severino, DJ Alien, Jura Fernandes, Forrófiá e Banda Latinidades.
1º Carnaval On-line de Vitória
- QUANDO: sexta (12), a partir das 20h, sábado (13) e domingo (14), a partir das 15h
- ONDE CONFERIR: gratuitamente, no canal do YouTube da Prefeitura Municipal de Vitória
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
- SEXTA-FEIRA – 12/02
- 20h - Trio Clandestino
- 21h – 2 cabeças + 1
- 22h - Pedro Perez
- 23h – Bad Guys
- SÁBADO – 13/02
- 15h – Jura Fernandes
- 16h – Heptasopro
- 17h – Fernando Balarini
- 18 – Forrófiá
- 19h - Axé Raiz
- 20h - Duo Severino – Humberto Campos
- 21h – Lucas Zanadrea Gonçalves
- 22h - Jone BL Hip Hop Capixaba
- 23h – DJ Maka
- DOMINGO – 14/02
- 15h – Nil Noslin
- 16h – Pedrinho Nó na Madeira
- 17h - Felipe Pelissari
- 18h - Marcos Bifão
- 19h - Marcelo Ribeiro
- 20h – Banda Latinidades
- 21h - Raphael Morais
- 22h – Gastação Infinita
- 23h - DJ Alien