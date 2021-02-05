Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Folia Virtual

Vitória terá carnaval on-line a partir do dia 12; confira a programação

A festa promete ser eclética, misturando vários ritmos, do samba à música eletrônica, passando pelo sertanejo, rock, pop e forró
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

05 fev 2021 às 12:10

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 12:10

Duo Severino
Duo Severino está entre os participantes do 1º Carnaval On-line de Vitória Crédito: Gabriel Hand
Ainda com o futuro indefinido em relação aos desfiles da escolas de samba capixaba em 2021, a Secretaria Municipal de Cultura da capital lança, na próxima sexta-feira (12),  o 1º Carnaval On-line de Vitória
As lives acontecem de 12 a 14 de fevereiro, com transmissão pelo YouTube da Prefeitura de Vitória. As atrações selecionadas foram contempladas pelo edital "Arte em Casa", lançado em 2020 com o formato de auxílio emergencial. A iniciativa teve o intuito de apoiar artistas com as atividades paralisadas por conta da pandemia do novo coronavírus.
Por conta do necessário isolamento social, cada atração selecionada vai gravar um vídeo em casa, enviando para a Semc. Ao todo, devem ser 22 horas de transmissão, divididas em três dias. 

“De fato tornou-se inviável realizar o Carnaval como estamos acostumados. Ainda vivemos a realidade de uma pandemia sem precedentes e que exige muitos cuidados, entre eles o isolamento social, que nos impõe um cenário, a princípio, mais individualista", acredita Luciano Gagno, subsecretário de cultura de Vitória. 
"O Carnaval On-line de Vitória vem com essa missão, romper essa barreira e misturar ritmos, sons, culturas e pessoas, ainda que cada um na sua casa”, complementou. 
Forrófiá também está confirmado na programação do 1º Carnaval On-line de Vitória Crédito: Reprodução/Instagram @forrofiaoficial
A festa promete ser bem eclética, misturando vários ritmos, do samba à música eletrônica, passando pelo sertanejo, rock, pop e forró. Entre os selecionados, estão Duo Severino, DJ Alien, Jura Fernandes, Forrófiá e Banda Latinidades. 

1º Carnaval On-line de Vitória

  • QUANDO: sexta (12), a partir das 20h, sábado (13) e domingo (14), a partir das 15h
  • ONDE CONFERIR: gratuitamente, no canal do YouTube da Prefeitura Municipal de Vitória 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

  • SEXTA-FEIRA – 12/02
  • 20h - Trio Clandestino
  • 21h – 2 cabeças + 1
  • 22h - Pedro Perez
  • 23h – Bad Guys

  • SÁBADO – 13/02 
  • 15h – Jura Fernandes
  • 16h – Heptasopro
  • 17h – Fernando Balarini
  • 18 – Forrófiá 
  • 19h - Axé Raiz
  • 20h - Duo Severino – Humberto Campos
  • 21h – Lucas Zanadrea Gonçalves
  • 22h - Jone BL Hip Hop Capixaba
  • 23h – DJ Maka 

  • DOMINGO – 14/02
  • 15h – Nil Noslin
  • 16h – Pedrinho Nó na Madeira
  • 17h - Felipe Pelissari
  • 18h - Marcos Bifão
  • 19h - Marcelo Ribeiro
  • 20h – Banda Latinidades
  • 21h - Raphael Morais
  • 22h – Gastação Infinita
  • 23h - DJ Alien

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades
Imagem de destaque
Pé de maconha gigante é apreendido em quintal de casa em Aracruz
Imagem de destaque
Por que acordo de cessar-fogo com EUA não caiu bem entre a linha-dura do Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados