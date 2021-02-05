Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carnaval

MUG lança exposição com fotos, esculturas e fantasias do desfile de 2020

Mostra acontece no Shopping Boulevard, em Vila Velha, até 28 de fevereiro. Evento serve para mostrar a força do carnaval, mesmo com a pandemia da Covid-19
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

05 fev 2021 às 09:38

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 09:38

Comissão de Frente da Mocidade Unida da Glória no Carnaval 2020: foto estará presente na exposição
Comissão de Frente da Mocidade Unida da Glória no Carnaval 2020: foto estará presente na exposição Crédito: Bruno Barros
"E em meus claros olhos eu vi/Oby, um relicário de rara beleza/Devora a soberana natureza/Me entrega a delirante sedução...". Mesmo com o vice-campeonato do Carnaval Capixaba 2020 - perdendo o título para a Independentes de Boa Vista -, a Mocidade Unida da Glória, e seus integrantes, não esquecem a brilhante execução do enredo "Oby - O Imaculado Santuário das Lendas", que encantou o Sambão do Povo com muito luxo, destacando o resgate do folclore capixaba.    
Impossibilitada de desfilar em 2021, por conta da pandemia do Novo Coronavírus, a MUG decidiu fazer sua "folia particular", promovendo uma exposição de fotografias, esculturas e fantasias do desfile do ano passado.
"Oby - O Imaculado Santuário das Lendas: Desfile Comemorativo dos 40 Anos da Mocidade Unida da Glória", será aberta na sexta-feira (12), às 18 horas, no Shopping Boulevard, em Vila Velha, com entrada franca. A mostra segue em cartaz no mesmo espaço até 28 de fevereiro.
Robertinho, presidente da Mocidade Unida da Glória, em momento de pura emoção durante o desfile de 2020 Crédito: Bruno Barros
"Programamos a exposição na época em que estaria iniciando os desfiles, se não fosse a Covid-19. O evento homenageia os 40 anos de agremiação e o nosso retorno a enredos que evocam as lendas indígenas do Estado. Além disso, é uma forma de não deixar a data passar em branco, provando que o carnaval é um manifesto cultural pulsante", adianta Patrick Rocha, Diretor Administrativo da agremiação de Vila Velha, além de autor da concepção artística da mostra. 
Patrick adianta que, ao todo, serão nove totens, trazendo 18 fotografias, além de fantasias e esculturas. "Será uma exposição imersiva, com o público tendo a sensação de estar na avenida com a escola. A mostra está divida em nove setores, os mesmos quesitos oficiais dos desfiles. Haverá ainda exibições de vídeos, explicando detalhes de cada parte da apresentação", detalha, dizendo que, entre as fantasias confirmadas, estão a da bateria, do Mestre-Sala e Porta-Bandeira e de alguns destaques de luxo.  
Esculturas grandiosas, e carros alegóricos luxuosos, marcaram o desfile vice-campeão da MUG em 2020: resgate do folclore capixaba Crédito: Bruno Barros
"Estamos em negociação com a logística do centro comercial para levar as esculturas. A ideia é apresentarmos parte do carro abre-alas (elogiado por trazer um ritual canibalístico) e os leões que vieram junto à comissão de frente", adianta. 

SHOWS

Independente da possibilidade de haver desfiles em 2021 em formato virtual, a Mocidade Unida da Glória está preparando uma série de lives para manter as atividades em épocas de pandemia. 

Veja Também

Dudu Nobre elogia Carnaval de Vitória e lança samba da MUG para 2021

MUG entra na avenida com o enredo "Oby – O Imaculado Santuário das Lendas"

MUG leva lendas indígenas para o Sambão do Povo

"Serão apresentações musicais comemorativas, com o público tendo a possibilidade de acompanhar de casa, fazendo pedidos de comidas e bebidas via aplicativo de celular. A primeira live está agendada para 28 de abril, com uma feijoada comemorativa a São Jorge. Estamos programando outros encontros no decorrer do ano", complementa. 

"Oby - O Imaculado Santuário das Lendas: Desfile Comemorativo dos 40 Anos da Mocidade Unida da Glória"

  • O QUE É: exposição com fotografias, fantasias e esculturas apresentadas pela Mocidade Unida da Glória no Carnaval  2020
  • QUANDO:  sexta-feira (12), às 18h, no Shopping Boulevard. A exposição segue em visitação até 28 de fevereiro, nos horários de 10h às 22h. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha
  • QUANTO: entrada franca

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Escolas de Samba Vila Velha Carnaval no ES Mocidade Unida da Glória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados