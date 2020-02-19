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Sambão do Povo

Independente de Boa Vista é bicampeã do Carnaval de Vitória

A música invadiu a avenida do Sambão do Povo e levou para Cariacica o título de campeã do Grupo Especial

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 17:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 17:24
Boa Vista bicampeã do Carnaval de Vitória 2020 Crédito: Vitor Jubini
O samba-enredo da Independente de Boa Vista anunciava que "A música faz emocionar. Sou capixaba, o grande artista. A voz do povo vai ecoar: canta, Boa Vista!". A promessa foi cumprida. A música invadiu o Sambão do Povo e levou para Cariacica o título de campeã do Carnaval de Vitória, fazendo a agremiação bicampeã do Grupo Especial na tarde desta quarta-feira (19).  A Mocidade Unida da Glória (MUG) foi a vice-campeã. 
A escola de Cariacica conquistou 179,1 pontos, já a MUG terminou com 178,6.  "A cobrança era muito grande porque viemos de um campeonato, mas nos dedicamos e conquistamos o bicampeonato. Com muita alegria, o povo de Cariacica merece. Agora vamos comemorar", ressaltou Emerson Xumbrega, presidente da agremiação.
E a comemoração, que começou no Sambão, foi para a quadra da escola, no bairro Itaquari, em Cariacica. Assim que saiu o resultado, no final da tarde, torcedores da agremiação começaram a se juntar no endereço da Rua Muniz Freire para fazer a festa do bicampeonato. Ainda não eram 19 horas quando Xumbrega chegou ao local carregando o troféu do Carnaval 2020, exibido com alegria junto ao público. 
Pouco a pouco, a comunidade foi enchendo a quadra e, no ritmo da Furiosa, cantando o samba campeão. A depender da animação das pessoas, a festa, em plena quarta-feira, não tem hora para acabar. 
Com 172,2, a Independentes de São Torquato caiu para o grupo A e desfila na sexta-feira no Carnaval de 2021.

A ESCOLA

Com dois mil componentes, 18 alas, 4 alegorias e um tripé,  a agremiação foi a quarta escola a entrar na avenida na noite do último sábado (15).  Foi a escola que mais empolgou o público com o samba-enredo cantado nas arquibancadas com entusiasmo. 
O enredo homenageia cantores do Espírito Santo e os diversos gêneros musicais que fizeram e fazem história no Estado. A comissão de frente, que trouxe o cantor Jeremias Reis, vencedor do The Voice Kids, levou o público ao delírio. Com o samba exaltando a música capixaba, ainda teve homenagem a Maurício de Oliveira, Casaca, Natércia Lopes e Alemão do Forró.
Independente de Boa Vista é bicampeã do Carnaval de Vitória 2020 Crédito: Vitor Jubini

EMOÇÃO

"Estou feliz não só com o resultado. Gosto de ver o povo feliz, e é isso que a Boa Vista vem fazendo aqui em Cariacica", afirmou, emocionado,  José Carlos Barbosa, o Caio, fundador da escola.  
"A emoção de participar da escola começa bem antes do desfile, na preparação do Carnaval. A gente ajuda a construir um sonho e ter esse reconhecimento é maravilhoso", comemorou  Wylis Lyra, inspetor da PRF e diretor da escola. 
Segundo o carnavalesco da escola, Robson Goulart, a Boa Vista fez um desfile esplêndido. "Ser campeão é maravilhoso. Consecutivamente é  ainda melhor. Era um enredo gostoso de trabalhar e que se refletiu na avenida", ressaltou. 

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A Boa Vista foi a escola que teve menos erros na avenida e não sofreu nenhuma penalidade, terminando o desfile dentro do tempo limite. Com um enredo mais simples, o apelo emocional do tema conquistou a plateia e os jurados.  A comissão de frente traduziu o refrão do samba da Boa Vista em libras.
A escola de Cariacica recebeu do município R$ 300 mil para o desfile. Segundo o presidente Emerson Xumbrega, a escola teve um orçamento de cerca de R$ 850 mil, "mas ainda falta pagar R$ 180 mil". A agremiação precisou reconstruir os carros incendiados no ano passado: só com eles foram gastos R$ 110 mil.

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SAMBA-ENREDO

O voo da Águia anuncia: A festa é Boa pode chegar. Ao som de uma linda sinfonia. A música capixaba celebrar! 
  • Compositores: Ciraninho, Myngal, Emerson Xumbrega, Flávio Bento e Bid do Cavaco 
  • Letra: Voa / Nas ondas do rádio / Minha águia voa / Baila no céu de notas musicais / O mestre dedilhando a viola / Fez escola na canção da paz / Mas olha... / Olha que coisa mais linda mais cheia de graça / Da bossa nova vou a jovem guarda / Pra recordar filhos do nosso chão / Pelo som da correnteza acordes de rara beleza / Revelam uma nova geração / Água de benzer veio te chamar / Hoje é o Dia D / Rock vai rolar / Viva Alex viva na avenida / O nosso congo bota pra pocar / Em versos / Cruzei o espaço / No tom da casaca / Orgulho pra nós / Puxa o fole sanfoneiro / Ninguém pode ficar só / Nessa noite de luar / E tome forró / Axé... Me agarrei no trio da folia / Reggae, rap, funk em união / Anjo preto / O samba é oração! / Espírito Santo / Chegou nossa hora / Nem tudo que é bom vem de fora! / A música faz emocionar / Sou capixaba o grande artista / A voz do povo vai ecoar / Canta Boa Vista.

Independente de Boa Vista é bicampeã do Carnaval de Vitória 2020

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