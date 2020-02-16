MUG leva lendas indígenas para o Sambão do Povo

Com as suas tradicionais cores vermelho e branco, a MUG é a terceira escola a pisar no Sambão. Com o enredo "Oby: O Imaculado Santuário das Lendas" mostra a necessidade de colocar o índio como dono e soberano da terra, exaltando sua cultura e crenças. Os integrantes da comissão de frente se apresentam apenas com pintura indígena no corpo.
O presidente da agremiação, Robertinho, disse que a escola trabalhou o ano inteiro para voltar a conquistar o título e que vai fazer um belo desfile pra isso. Mas o resultado só dá pra saber no dia da apuração.