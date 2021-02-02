Carnaval de Vitória: prefeitura diz que deve definir ações nesta semana

Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira da Unidos de Jucutuquara em ação: escola foi a terceira colocada no Carnaval Capixaba 2020 Crédito: Fernando Madeira

A reportagem do Divirta-se, de A Gazeta, entrou em contato com a Secretaria Municipal de Cultura (Semc) para saber em que ponto estão as negociações entre o órgão e as agremiações capixabas.

Através de nota, a Semc informou que estão sendo discutidas medidas e ações para o Carnaval internamente, em âmbito de planejamento da Cultura, mas ainda nada que possa ser considerado oficial. A secretaria explicou também que possivelmente terá uma posição sobre o caso na próxima sexta-feira (5).

PMV afirmou que está realizando uma série de reuniões com as escolas de samba para definir o futuro do Carnaval em 2021. Em notícia divulgada em primeira-mão por A Gazeta na semana passada, aafirmou que está realizando uma série de reuniões com as escolas de samba para definir o futuro do Carnaval em 2021.

Por meio de nota, a secretaria chegou a informar que o subsecretário municipal de Cultura, Luciano Gagno, participou, no dia 27 de janeiro, de uma reunião com a Liga do Grupo Especial do Carnaval de Vitória (Liesge) para discutir a possibilidade de realizar alguma ação de Carnaval em formato virtual. A Semc também revelou que, em função da pandemia, até o momento não houve nenhum repasse financeiro a Liesge.

INDEFINIÇÕES

Cancelado em fevereiro, por conta da pandemia do novo coronavírus, mas com a possibilidade de ocorrer em julho, os desfiles das escolas de samba do carnaval capixaba (considerado terceiro maior do país) ainda estão cercados por indefinições.

Edson Neto, presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), afirmou, em entrevista a Rádio CBN Vitória no dia 9 de janeiro, que há um consenso entre as agremiações que, se em abril ainda houver um risco considerável de contágio e a vacinação não tiver alcançado boa parte da população, as apresentações podem ficar para 2022.