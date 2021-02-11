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Incêndio atinge apartamento em Colina de Laranjeiras, na Serra

Imagens mostram chamas dentro do local e muita fumaça saindo pela janela; fogo começou na tarde desta quinta-feira (11)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

11 fev 2021 às 14:17

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 14:17

Condomínio tem cinco torres, o incêndio aconteceu na primeira do lado esquerdo da imagem
Condomínio tem cinco torres, o incêndio aconteceu na primeira do lado esquerdo da imagem Crédito: Leandro Tedesco
Um apartamento de um edifício localizado no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, pegou fogo no início da tarde desta quinta-feira (11). Nos vídeos recebidos por A Gazeta é possível ver as chamas dentro do imóvel e muita fumaça saindo pelas janelas (veja abaixo). Felizmente, ninguém ficou ferido.
De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, o fogo começou por volta das 13h, pouco depois de o casal que mora no apartamento ter saído para ir ao mercado, deixando aparelhos eletrônicos, como computadores, ligados. O quarto onde os equipamentos estavam ficou completamente destruído.
O síndico Evandro Roque contou que incêndio durou aproximadamente 30 minutos. "Acredito que foi um curto-circuito. Como tinham muitas roupas, o fogo se propagou muito rápido. Todo o apartamento ficou danificado. Eles perderam praticamente tudo. Até a cozinha, que é mais isolada, foi atingida", revelou.
Cerca de uma hora depois que tudo aconteceu, os proprietários do imóvel já tinham voltado para o local e estavam muito abalados. "A mulher está em estado de choque. O esposo está um pouco mais tranquilo, tentando lidar com a situação", disse. "O gato que estava dentro do apartamento saiu ileso, assim que os condôminos começaram o combate às chamas", completou.
Bombeiros estiveram no condomínio onde apartamento pegou fogo, em Colina de Laranjeiras, na Serra Crédito: Leandro Tedesco
De acordo com informações passadas pela equipe dos bombeiros que esteve no local, não houve danos estruturais no prédio e só a perícia poderá dizer o que, de fato, causou o incêndio. O edifício faz parte do Condomínio Ilha Bela, que fica na Avenida Central. O fogo atingiu um apartamento do último (9º) andar da torre três.
Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que ao chegar no local, "a guarnição constatou que as chamas atingiam um dos cômodos" e que "o incêndio foi combatido e extinto pela equipe". A perícia da Corporação foi acionada e o prazo para a confecção dos laudos é de aproximadamente 40 dias.

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