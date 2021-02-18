Crea-ES não descarta risco de queda de caixa-d'água em prédio na Serra

Condomínio na Serra passou por vistoria do Crea e da construtora Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Após a vistoria realizada por técnicos nesta quarta-feira (17) no condomínio Cancun Top Life, em São Diogo, na Serra , o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) informou que não descarta a possibilidade de desabamento da torre-d'água que abastece o prédio. No entanto, ponderou que ainda terá que ser feito um diagnóstico decisivo e seguro.

De acordo com os profissionais especialistas do Conselho, o reservatório de água, construído em chapas de aço, com aproximadamente 35 metros de altura e 3,5 metros de diâmetro, apresenta "importante deformidade". O condomínio não está interditado.

O Crea, porém, destacou, o "grau de risco deve ser estabelecido e indicado por empresa de engenharia especializada".

"Entre as variáveis técnicas importantes que a empresa deve observar a fim de se obter um diagnóstico decisivo e seguro estão a análise dos projetos, a realização de levantamentos in loco da estrutura e a descrição de um histórico das ocorrências e das manutenções realizadas desde a implantação da estrutura", informou.

Caixa d’água ameaça tombar e Defesa Civil isola área de prédio na Serra Crédito: Internauta/A GAZETA

Após a vistoria, três empresas de engenharia foram autuadas pelo Crea, que também notificou a MRV, empresa que construiu o condomínio, e a empresa Dipawa Reservatórios, fabricante da caixa-d'água, a apresentarem documentos e projetos sobre o empreendimento.

LAUDO DE JULHO DE 2020 APONTAVA IRREGULARIDADES

Segundo o Crea, durante a vistoria também foi identificada a existência de um laudo técnico emitido em 17 de julho de 2020.

O documento, expedido por empresa especializada, com responsável técnico e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica, já apontava, na ocasião, irregularidades, como oxidações, antes mesmo de vencer a garantia de fabricação dos reservatórios, que seria em agosto de 2020.

MRV DIZ QUE SERÁ PRECISO REFORÇAR ESTRUTURA

A empresa responsável pela construção do condomínio fez uma perícia no local na tarde desta quarta. Em nota, a construtora MRV afirmou que será necessário reforçar parte da estrutura da torre-d’água onde, segundo a empresa, “foi feito uma intervenção inapropriada por parte do condomínio”.

O laudo técnico feito por um profissional contratado pela MRV está previsto para sair na próxima semana. Com ele em mãos, a construtora disse que vai orientar o condomínio para que seja feito o reforço apropriado no local. O condomínio foi entregue aos moradores em 2016.



ENTENDA O CASO

Uma moradora de um dos prédios, que foi entregue em 2016, prefere não se identificar, mas diz que o problema começou a ficar perceptível por volta das 14h30 desta terça (16) e que uma obra recente pode ter desencadeado o "amassado" que se vê nas imagens.

"Recentemente, depois de muitas reclamações de a água estar muito quente, uma empresa veio para fazer umas aberturas como se fossem janelinhas em alguns pontos do castelo-d'água. Estão dizendo que é numa janelinha dessa que começou o problema", relatou.

Segundo a moradora, desde o início da tarde começou a acionar o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, porque todos os vizinhos ficaram com medo de a estrutura ceder. "A caixa-d'água fica exatamente em frente ao bloco 5 e próximo do 6. Também tem garagem ali e a área de lazer com piscina, então todo mundo saiu desses lugares quando percebemos o amassado.”

VÁRIAS OBRAS COM PROBLEMAS

O episódio envolvendo o condomínio em São Diogo, na Serra, onde uma área foi isolada nesta terça-feira (16) por recomendação da Defesa Civil da cidade após a caixa d’água do prédio ficar com parte da lateral aparentemente amassada, é apenas o mais recente de uma série de problemas alarmantes envolvendo condomínios no Estado.