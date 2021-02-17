Moradora do Residencial Vila Velha que está com a casa interditada Crédito: Carlos Alberto da Silva

Moradores dos 16 apartamentos do bloco 13 do Residencial Vila Velha , em Jabaeté - interditado pela segunda vez na última segunda-feira (15) por risco de desabamento, - vão continuar hospedados em hotel e estão sem prazo para retorno ao lar.

Your browser does not support the audio element. Residencial Vila Velha - moradores vão continuar em hotel pago pela Caixa

De acordo com nota divulgada pela Prefeitura de Vila Velha , a Defesa Civil municipal emitiu um laudo e notificou o condomínio e a Caixa Econômica Federal , interditando novamente o edifício. A interdição vale até que a Caixa “apresente análise de patologias e diagnóstico estrutural da edificação, comprovando a segurança do prédio”.

Ainda segundo a prefeitura, a interdição ocorreu por volta das 13 horas desta segunda-feira (15), logo depois de uma nova visita ao local na presença de engenheiros da Caixa, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES) e Defesa Civil estadual. “O único intuito é dar garantias da segurança aos moradores do edifício”, reforçou a nota.

Segundo o Crea-ES, há pouco que possa ser feito até que a Caixa libere o diagnóstico exigido pela Defesa Civil. Na sexta-feira (12), o presidente do órgão, Jorge Silva, declarou que haviam sido identificadas anomalias diversas no edifício, e que um acompanhamento era necessário.

"Constatamos algumas anomalias sérias, inclusive com problemas de recalque, fissuras. Identificamos ainda um desnível no primeiro andar do prédio", explicou na ocasião.

Residencial Vila Velha apresenta falhas generalizadas na obra

Questionada, a Caixa reforçou que, diante da nova interdição, e “visando assegurar a segurança e bem estar dos moradores”, tomou as providências para acomodação das famílias.”