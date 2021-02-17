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Prédio interditado

Residencial Vila Velha: moradores vão continuar em hotel pago pela Caixa

Moradores de condomínio do Minha Casa Minha Vida em Jabaeté foram autorizados a retornar a apartamentos no domingo (14), mas eles voltaram a relatar estrondos e o prédio foi interditado novamente
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

17 fev 2021 às 15:52

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 15:52

Lucimar Viana da Silva, 58, moradora do Residencial Vila Velha, mostra as chaves da casa que teve que desocupar às pressas no meio da noite
Moradora do Residencial Vila Velha que está com a casa interditada Crédito: Carlos Alberto da Silva
Moradores dos 16 apartamentos do bloco 13 do Residencial Vila Velha, em Jabaeté - interditado pela segunda vez na última segunda-feira (15) por risco de desabamento, - vão continuar hospedados em hotel e estão sem prazo para retorno ao lar.
O local precisou ser evacuado na noite da última quinta-feira (11) após condôminos ouvirem um barulho muito alto vindo da estrutura da construção. No domingo (14), foram autorizados a retornar para casa, mas relataram ter ouvido mais estrondos, além de identificarem novas rachaduras nas paredes do prédio.
Residencial Vila Velha - moradores vão continuar em hotel pago pela Caixa
De acordo com nota divulgada pela Prefeitura de Vila Velha, a Defesa Civil municipal emitiu um laudo e notificou o condomínio e a Caixa Econômica Federal, interditando novamente o edifício. A interdição vale até que a Caixa “apresente análise de patologias e diagnóstico estrutural da edificação, comprovando a segurança do prédio”.

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Ainda segundo a prefeitura, a interdição ocorreu por volta das 13 horas desta segunda-feira (15), logo depois de uma nova visita ao local na presença de engenheiros da Caixa, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES) e Defesa Civil estadual. “O único intuito é dar garantias da segurança aos moradores do edifício”, reforçou a nota.
Segundo o Crea-ES, há pouco que possa ser feito até que a Caixa libere o diagnóstico exigido pela Defesa Civil. Na sexta-feira (12), o presidente do órgão, Jorge Silva, declarou que haviam sido identificadas anomalias diversas no edifício, e que um acompanhamento era necessário. 
"Constatamos algumas anomalias sérias, inclusive com problemas de recalque, fissuras. Identificamos ainda um desnível no primeiro andar do prédio", explicou na ocasião.

Residencial Vila Velha apresenta falhas generalizadas na obra

Questionada, a Caixa reforçou que, diante da nova interdição, e “visando assegurar a segurança e bem estar dos moradores”, tomou as providências para acomodação das famílias.”
O banco informou ainda que também está adotando as medidas sugeridas pela Defesa Civil para atestar as condições de segurança do local. Entretanto, não informou um prazo para que os trabalhos sejam concluídos.
O condomínio, que faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, foi entregue há aproximadamente quatro anos e, desde então, pelo menos 250 moradores ingressaram na Justiça com ações individuais contra a Caixa por falhas estruturais.

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