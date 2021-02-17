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Medo da caixa d'água

Moradores devem passar a noite fora de prédio na Serra, diz síndico

Condomínio acionou Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e construtora do edifício nesta terça-feira (16) após constatar dano na caixa d'água de prédio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2021 às 21:05

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 21:05

Luiz Cláudio Almeida, o síndico do prédio que está com problemas na caixa d'água em São Diogo, na Serra
Luiz Cláudio Almeida, síndico do prédio Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Moradores que deixaram os apartamentos em que vivem em um condomínio no bairro São Diogo, na Serra, na tarde desta terça-feira (16), devem passar a noite fora de casa. Eles têm medo de um possível desabamento da caixa d'água do residencial, que apresentou um "amassado" na lateral. A Defesa Civil e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES) vão ao local realizar vistoria na manhã desta quarta (17).
Segundo o síndico do empreendimento, Luiz Cláudio Almeida, um serviço de manutenção está sendo feito na estrutura da caixa  depois de janeiro do ano passado, quando os moradores perceberam problemas no funcionamento do sistema. “Eu mandei um e-mail para a MRV, a construtora, mas eles alegaram que já estava fora da garantia, então negaram a manutenção”, conta.
E continua: “A gente descobriu um problema em janeiro do ano passado e aí, com essa resposta da construtora, orçamos e fizemos o serviço com outra empresa. Aí começou a amassar onde estamos reformando. Só que agora precisamos do responsável técnico da obra e da Defesa Civil para ver se interdita ou não algum espaço”.
Caixa d’água ameaça tombar e Defesa Civil isola área de prédio na Serra
Caixa d’água ameaça tombar e Defesa Civil isola área de prédio na Serra Crédito: Internauta/A GAZETA
Até o início da noite desta terça (16), apenas a área de lazer, onde fica a piscina e área comum do condomínio, foi interditada. Além desse espaço, a caixa d’água, segundo estimativas dos moradores, ainda poderia atingir um dos blocos do prédio e a região de garagem dos blocos que ficam naquela passagem.
Ainda de acordo com o síndico, com o susto e o medo de que a estrutura acabe cedendo, os moradores estão buscando alternativas para passarem a noite. “A preocupação é cair mesmo. Está perto do bloco 5, da piscina, e é movimento o tempo todo. Avisamos aos moradores para deixarem torneiras abertas para esvaziar a caixa d’água e todos estão cientes da situação. Eles que decidem se ficam ou não”, completa.
O responsável pela construção original da caixa d’água, de uma empresa de Belo Horizonte, em Minas Gerais, já foi acionado e deve chegar ao Espírito Santo também na manhã desta quarta (17), quando o Crea-ES e Defesa Civil também estarão no condomínio.
Procurada, a Defesa Civil diz que uma equipe esteve no local nesta terça (16) e deve voltar na quarta (17). O órgão da Prefeitura da Serra diz ainda que a estrutura da caixa d’água está em reforma e equipes responsáveis pelas obras também foram acionadas. Por precaução, a Defesa Civil orientou que a área fosse isolada.
Já o Corpo de Bombeiros, por meio de nota, disse que a ocorrência está a cargo da Defesa Civil, “responsável por avaliar as condições estruturais do local”.

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A CONSTRUTORA 

Procurada, a MRV diz que o serviço de manutenção que vinha sendo realizado na caixa d’água não foi contratado pelo condomínio à construtora e diz ainda que o empreendimento já foi entregue há cinco anos.
“A empresa (MRV) informa que a manutenção que estava sendo realizada no castelo d’agua do empreendimento foi contratada pelo condomínio e não foi realizada pela construtora. O empreendimento foi entregue há cinco anos e neste período não houve acionamentos de assistência técnica pelo condomínio sobre a estrutura do castelo de água. De qualquer forma, a equipe de engenharia da empresa já está no local e já fez contato com o fabricante do castelo e com um perito neste tipo de equipamento para orientar o condomínio quanto aos possíveis reparos”, diz nota da empresa enviada à reportagem na tarde desta terça (16).
(Com informações de Roger Santana, da TV Gazeta). 

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