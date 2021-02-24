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Imunização

Suprimento de vacina às Américas deve ser prioridade global, diz Opas

Para a diretora da organização,  o suprimento de vacinas contra a Covid-19 às Américas deve ser uma "prioridade global", uma vez que a região foi e ainda é o epicentro da pandemia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 fev 2021 às 18:52

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 18:52

Para a diretora-geral da Organização Pan-americana da Saúde (Opas), Carissa Etienne, o suprimento de vacinas contra a Covid-19 às Américas deve ser uma "prioridade global", uma vez que a região foi o epicentro da pandemia por meses e ainda é "desproporcionalmente" atingida pela crise sanitária, segundo ela. "Nossa região precisa do maior número de vacinas no menor tempo possível", afirmou a diretora, revelando que a Opas tem negociado com fabricantes para aumentar o volume de doses no continente.
O diretor assistente da Opas, Jarbas Barbosa, disse que compartilhar mais vacinas com a iniciativa Covax seria um passo importante para combater a pandemia. Em contraste, acordos bilaterais entre países e fabricantes diminuem o suprimento dos imunizantes, em especial a países menos desenvolvidos, afirmou o especialista. Ele confirmou que as entregas de vacinas à América Latina pela Covax vão começar no fim deste mês, e o primeiro lote terminará de ser enviado aos países ainda em março.
Segundo Ettiene, a vacinação dos grupos mais vulneráveis da população, como idosos, profissionais de saúde e pessoas com comorbidades, é a forma mais eficaz de apoiar os sistemas de saúde, muito pressionados entre países americanos, disse. Ela ainda expressou preocupação com as avaliações feitas sobre estudos que medem a eficácia dos imunizantes. As taxas de eficácia, de acordo com ela, têm sido comparadas sob contextos diferentes, e os números nas Américas podem não ser equivalentes aos de testes feitos em outras regiões do mundo.

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