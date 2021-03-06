ES recebe terceiro paciente com Covid-19 vindo de Santa Catarina

O terceiro paciente com Covid-19 transferido de Santa Catarina para o Espírito Santo chegou ao Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, por volta da 18h45 deste sábado (06). Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, trata-se de uma mulher de 67 anos, que estava no município de São Miguel do Oeste, a poucos quilômetros da fronteira com a Argentina. A região teve aumento expressivo de casos no último mês, o que sufocou a rede de leitos em hospitais.
O voo enfrentou, no caminho, forte nevoeiro na saída do Oeste catarinense e também em Santos, São Paulo, onde parou para reabastecer. A viagem foi realizada pela aeronave Arcanjo 2, que funciona como uma espécie de UTI Móvel, com equipamentos de emergência, além de médico e enfermeiro do Samu.
No Espírito Santo, a paciente vai receber tratamento no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Um homem de 67 anos e outro de 34, ambos de Santa Catarina, também foram recebidos no Estado para se recuperar da doença em instituições capixabas.
A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo confirmou a oferta de até 16 leitos de UTI Covid-19 na rede hospitalar da Grande Vitória. O movimento foi acertado após articulação do governo catarinense com o capixaba, por meio do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS).
O Espírito Santo já havia recebido 36 pacientes do Amazonas e outros 30 de Rondônia, porém, mais da metade desses leitos já foram desocupados. Do Amazonas, apenas um paciente permanece na UTI e outro na enfermaria, enquanto 26 receberam alta e oito morreram. De Rondônia, 14 estão na terapia intensiva, sete em enfermaria, seis já foram liberados e seis foram a óbito, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).