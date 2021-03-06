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ES recebe terceiro paciente com Covid-19 vindo de Santa Catarina

Mulher de 67 anos chegou ao Estado na noite deste sábado (06), por volta das 18h45. Ela saiu do município de São Miguel do Oeste, próximo da fronteira com a Argentina

Publicado em 06 de Março de 2021 às 20:39

Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

06 mar 2021 às 20:39
Terceiro paciente com Covid-19 de Santa Catarina chega ao Estado
Terceiro paciente com Covid-19 vindo de Santa Catarina chega ao Estado Crédito: Secom SC
O terceiro paciente com Covid-19 transferido de Santa Catarina para o Espírito Santo chegou ao Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, por volta da 18h45 deste sábado (06). Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, trata-se de uma mulher de 67 anos, que estava no município de São Miguel do Oeste, a poucos quilômetros da fronteira com a Argentina. A região teve aumento expressivo de casos no último mês, o que sufocou a rede de leitos em hospitais.
O voo enfrentou, no caminho, forte nevoeiro na saída do Oeste catarinense e também em Santos, São Paulo, onde parou para reabastecer. A viagem foi realizada pela aeronave Arcanjo 2, que funciona como uma espécie de UTI Móvel, com equipamentos de emergência, além de médico e enfermeiro do Samu.
No Espírito Santo, a paciente vai receber tratamento no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Um homem de 67 anos e outro de 34, ambos de Santa Catarina, também foram recebidos no Estado para se recuperar da doença em instituições capixabas. 
A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo confirmou a oferta de até 16 leitos de UTI Covid-19 na rede hospitalar da Grande Vitória. O movimento foi acertado após articulação do governo catarinense com o capixaba, por meio do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS).
O Espírito Santo já havia recebido 36 pacientes do Amazonas e outros 30 de Rondônia, porém, mais da metade desses leitos já foram desocupados. Do Amazonas, apenas um paciente permanece na UTI e outro na enfermaria, enquanto 26 receberam alta e oito morreram. De Rondônia, 14 estão na terapia intensiva, sete em enfermaria, seis já foram liberados e seis foram a óbito, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

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