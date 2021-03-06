ES recebe terceiro paciente com Covid-19 vindo de Santa Catarina

Terceiro paciente com Covid-19 vindo de Santa Catarina chega ao Estado Crédito: Secom SC

O terceiro paciente com Covid-19 transferido de Santa Catarina para o Espírito Santo chegou ao Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória , por volta da 18h45 deste sábado (06). Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, trata-se de uma mulher de 67 anos, que estava no município de São Miguel do Oeste, a poucos quilômetros da fronteira com a Argentina. A região teve aumento expressivo de casos no último mês, o que sufocou a rede de leitos em hospitais.

O voo enfrentou, no caminho, forte nevoeiro na saída do Oeste catarinense e também em Santos, São Paulo, onde parou para reabastecer. A viagem foi realizada pela aeronave Arcanjo 2, que funciona como uma espécie de UTI Móvel, com equipamentos de emergência, além de médico e enfermeiro do Samu.

A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo confirmou a oferta de até 16 leitos de UTI Covid-19 na rede hospitalar da Grande Vitória. O movimento foi acertado após articulação do governo catarinense com o capixaba, por meio do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS).