Um ano de pandemia: 5 razões para ter esperança e 5 razões para se preocupar

NEGACIONISMO

As novas variantes do coronavírus têm causado preocupação em pesquisadores em toda a parte do mundo. Entre as mais perigosas já identificadas, a variante brasileira, chamada de P1, também já foi encontrada no Espírito Santo. Ainda segundo pesquisas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) há pelo menos cinco variantes diferentes de coronavírus no Estado.

De acordo com especialistas, o impacto nas internações pode ser sentido após duas semanas de restrições mais severas ou de aglomerações excessivas. Ou seja, o crescimento atual pode ser apenas o início das consequências das festas clandestinas e demais imprudências durante o período de Carnaval.

O professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Domingos Alves, relata que um estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) apontou que o governo federal precisaria acelerar o ritmo de vacinação em 10 vezes da velocidade atual para imunizar toda a população brasileira até o fim de 2021. Até a última terça-feira (2), pouco mais de 3% dos brasileiros tinham recebido a primeira dose de algum dos imunizantes adotados no país.

O médico infectologista Crispim Cerruti Júnior destaca que os casos de reinfecção provocados pelo novo coronavírus são uma preocupação. "Quando a reinfecção acontece, pode significar que essas pessoas não montaram uma resposta imune ou montaram e ela se desgastou com o tempo, de tal forma que elas ficaram suscetíveis outra vez. É muito frequente, no reinfectado, o segundo episódio vir mais grave que o primeiro. E isso é preocupante", destaca o médico.